وفاة فاروق الفيشاوي الفنان الكبير بعد معاناة مع مرض السرطان والوصية الأخيرة التي أوصاها ابنه أحمد الفيشاوي

توفى الفنان فاروق الفيشاوي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019 بعد معاناة كبيرة مع المرض، ونشرت صفحة الفنان كريم محمود عبد العزيز الخبر تقول: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة النجم الكبير فاروق الفيشاوي، الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة”، وقال الفنان عماد رشاد، في تصريحاته الصحفية، إن فاروق الفيشاوي فارق الحياة اليوم الخميس حيث مات متأثرًا بمرض السرطان الذي أعلن عن إصابته به في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط، وكانت آخر أعمال الفنان فاروق الفيشاوي في مسرحية الملك لير برفقة الفنان يحيى الفخراني والتي بدأت شهر فبراير السابق، وشارك في بطولتها ريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد فهيم، وناصر سيف، وهي من إخراج المخرج تامر كريم.

تفاصيل وفاة فاروق الفيشاوي

وتوفى الفنان فاروق الفيشاوي عن عمر يزيد عن سبعة وستين سنة وعانى من مرض السرطان حيث قال قبل تسعة أشهر حينما تم سؤاله عن مشاعره تجاه مرضه: “من لم يمت بالسرطان مات بغيره، ومن لم يمت بالقلب مات بغيره، فالموت علينا حق والحكاية أجل أصاب بمرض ولكن لدي أمل وأنا خائف ولكنني قوي، بمعنى لما أحصل على مخدر ويستلمني معالج أو جراح فإذا دخل قلبي الاطمئنان فأنا قوي، وإذا دخل قلبي الاطمئنان فأنا سأقوم من العملية سليم، فالخوف والرعب سيجعل الواقع أسوأ ومزعج، لذلك قررت أحصل المسار الشجاع لأحارب المرض”.

ما قاله فاروق الفيشاوي عن مرضه بالسرطان قبل وفاته خلال لقاءه مع منى الشاذلي

قال الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، إنه لم يخبر أي أحد ولا حتى ابنه أحمد عن أنه سيعلن عن إصابته بمرض السرطان، خلال حضوره مهرجان الإسكندرية السينمائي، مشيرًا إلى أن أصدقاءه كانوا مصابين بالرعب حينما علموا بأنه مصاب بالسرطان وأكد أنه مصاب بحب الناس وليس بالمرض على الإطلاق. ولقد كان فاروق الفيشاوي متفائلًا بشفاءه لكن قدر الله وما شاء فعله.

جنازة فاروق الفيشاوي ووصيته قبل الوفاة لابنه أحمد الفيشاوي

وشيعت جنازة الفنان فاروق الفيشاوي من مسجد مصطفى محمود إلى المثوى الأخير له بحضور العديد من الفنانين وأصدقاءه في ظل انفعال من نجله الفنان أحمد الفيشاوي على الصحفيين المحيطين به بسبب الزحام، وأوصى الفنان فاروق الفيشاوي ابنه أحمد الفيشاوي بضرورة انتاج فيلم عن المطران كابوتشي بمجرد أن يموت ولقد بدأ فعليا اتخاذ الخطوات الأولى في تنفيذ العمل وسافر المخرج عمر عبد العزيز إلى سوريا في وقت سابق ولكن لم يتم تصويره بعد، وجدير بالذكر أن المطران كابوتشي هو رجل دين مسيحي مولود في سوريا بحلب وهو سفير لدولة الفاتيكان في القدس منذ عام 1965 وهو وطني معارض للاحتلال الاسرائيلي في فلسطين وكان يدعم المقاومة وأكد أن الارهاب ليس اسلامي مثلما يتم الترويج له.