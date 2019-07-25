عاجل | وفاة الحاوي فاروق الفيشاوي بعد صراعه مع السرطان – موعد صلاة الجنازة

منذ قليل توفي الفنان الكبير العظيم “فاروق الفيشاوي” بعد صراع مع مرض السرطان والذي لم يدم طويلاً في جسده، ولقى وفاته في مستشفى ابن سيناء، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بعد صلاة الظهر في يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2019، نتابع معكم لتوديع الفنان الكبير فاروق الفيشاوي.

وفاة الفنان فاروق الفيشاوي

تودع جموع الوطن العربي في كل مكان من محبي الحاوي الفنان الكبير “فاروق الفيشاوي” فقد توفي الفنان العظيم إثر مرضه وصراعه مع السرطان في صباح يوم الخميس 25 يوليو بعد أن دخل في غيبوبة كبدية مساء يوم الأربعاء عن عمر يناهز 67 عاما.

أشار الموسيقار هاني مهنى أن حالة الفنان فاروق الفيشاوي كانت وصلت للمرحلة الحرجة، وأشار أن فريق العمل من الأطباء قد قاموا بعملهم وببذل أقصى مجهود لإنقاذ الفنان لولا إرادة الله.

وقد أوضح “مهنى” أن الفنان قد عانى من توقف الكبد، ومن الجدير بالذكر أن الفيشاوي قد أعلن مسبقاً عن مرضه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي وسط دموع أصدقائه ومحبيه من الفنانين، وقد أوضح وقتئذ أنه حينما قال له الطبيب عن مرضه، فقد كان دره عليه بأنه سيتعامل مع السرطان على أنه نزلة برد، وهو دليل على قوته واصراره على الانتصار على المرض وتقبله التحدي.

الفنان فاروق الفيشاوي

ولد في 5 فبراير 1952 في محافظة المنوفية في سرس الليان.

حاصل على ليسانس الآداب في جامعه عين شمس.

حاصل على بكالوريوس في الطب العام.

تزوج سابقاً من الفنانة المصرية سمية الألفي وأنجب منها أحمد الفيشاوي و عمر الفيشاوى.

أعلن اصابته المرض في يوم 3 أكتوبر 2018.

توفي 25 يوليو 2019

أهم أعمال الفنان فاروق الفيشاوي

قرفة بالزنجبيل، ليلة هنا وسرور، المعلم الضو، الزومبي، جوز أمي، يوم للستات، فرغلي، كدبة كل يوم

عز الدين أيبك، ضيف شرف، القط، الرجل الغامض، المتحدين، ألوان السما السبعه، بكر

حفار البحر، صيد الحيتان، العشق والدم، نعمان، إحنا أصحاب المطار، عليه العوض

أبناء الشيطان، رجل له ماضي، إمرأة تحت المراقبة، سوق المتعة، حبيبتي من تكون

نور ونار، أحلام مسروقة، فتاة من اسرائيل، حائط البطولات، 48 ساعة في إسرائيل

الأنثى والدبور، حنحب ونقب، الخطيئة السابعة، جل مهم جدا، التحويلة، الجراج

امرأة هزت عرش مصر، كشف المستور، عنتر زمانه

وغيرها من الأعمال العديدة.

نعي الفنانين فاروق الفيشاوي

فتحي عبد الوهاب: في ذمة الله… وداعاً فاروق الفيشاوي.

أحمد السقا: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون البقاء والدوام لله …. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته # فاروق_الفيشاوي

محمود البزاوي: مع السلامه يا استاذ فاروق هاتفضل في قلوبنا جميعا..سلسله حافله من الاعمال و تاريخ سينمائي كبير..الحب في طريق مسدود و المشبوه و الباطنيه و أرجوك أعطني هذا الدواء و لاتسألني من انا و القرداتي..حكايه جميله اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهارده..ربنا يرحمك يا أسطورة # فاروق_الفيشاوي

أحمد السعدني: لا اله الا الله من اطيب و انضف و الذ الناس اللي ممكن الواحد يعرفهم في حياته الفنان العظيم و الانسان الرائع روقه الله يرحمك يا حبيبي و يغفرلك انتم السابقون # فاروق_الفيشاوي

جنازة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

بدأت جنازة الفنان الراحل الكبير فاروق الفيشاوي عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وازدحم المكان بشدة لحظة وصول الفنانة سمية الألفي، هذا وحضر الجنازة عشرات المصورين، وقد أدى الازدحام إلى إغلاق الطريق للوصول إلى مسجد مصطفى محمود.

وصية الفنان فاروق الفيشاوي

أوصى الفنان فاروق الفيشاوي بدفنه في سرس الليان في المنوفية بمقابر الأسرة، بجوار شقيقه الحاج جلال الفشاوي.

انهيار الفنان أحمد الفيشاوي

أثناء جناز الفنان الراحل فاروق الفيشاوي حرص ابنه الفنان “أحمد الفيشاوي” على حمل النعش بمشاركة الفنان “عمرو يوسف”، هذا وقد انفعل الفنان “أحمد الفيشاوي” على جموع الصحفييين في محيط المسجد حيث الازدحام الشديد.

نفعل الفنان أحمد الفيشاوي على الصحفيين المتواجدين في محيط مسجد مصطفى محمود، بسبب الازدحام الشديد، قبل تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.

حمل النعش

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على المشاركة في حمل النعش وشاركه الفنان عمرو يوسف.