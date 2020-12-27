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وقف تنفيذ حبس حمو بيكا عامين بعد قرار مفاجئ من هاني شاكر

بواسطة Dweny Foly

أصدرت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، اليوم الأحد 27 ديسمبر، بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي صدر من قبل لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه في قضية سب نقيب نقابة المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة بسبب منعه من الغناء في مصر .

وجاء حكم المحكمة اليوم، بعد أن قدم محامي الفنان هاني شاكر بطلب إلي المحكمة يفيد إنهاء إجراءات التصالح مع الفنان حمو بيكا ونقيب الموسيقين الفنان هاني شاكر ولا يوجد ثمة خلافات بينهما والتنازل عن القضية المرفوعة.

1 بداية واقعة السب والتعدي
2 تقديم بلاغ ضد حمو بيكا
3 استدعاء مطرب المهرجانات

بداية واقعة السب والتعدي

بدأت الواقعة بنشر مطرب المهرجان حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية علي”الفيسبوك”  يهاجم فيه نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة من داخل مقر النقابة، بعد رفض منحه التصريح الخاص بالغناء في مصر وفي حفل له في محافظة دمياط وإبلاغ الجهات الأمنية بمنع وإيقاف الحفل.

حمو بيكا
حمو بيكا مطرب المهرجانات الشعبية

تقديم بلاغ ضد حمو بيكا

وبعد ظهور حمو بيكا في الفيديو الشهير، تقدم المحامي ياسر قنطوش محامي المهن الموسيقية، ببلاغ إلي نيابة الداخلية يوم 23 أكتوبر الماضي حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة يتهم فيه الفنان حمو بيكا باقتحام منشأة عامة وهو نقابة الموسيقيين ويتهمه أيضا بالتحريض علي العنف وإثارة الشغب وسب وقذف نقيب المهن الموسيقية الفنان هان شاكر.

استدعاء مطرب المهرجانات

واستدعت النيابة الفنان محمد محمود مصطفي سيد وشهرتهه حمو بيكا، واستمتعت لأقواله في التهم المنسوب إليه الذي حضر لمقر النيابة بغرب محافظة الإسكندرية برفقة محاميه.

وبعد أن أصدرت المحكمة حكما علي حمو بيكا في التهم المذكورة بحبسه عامين وكفالة 5 آلاف جنيه، تقدم محامي هاني شاكر بطلب للمحكمة بإنهاء القضية والتنازل عليها بعد التصالح بين الطرفين.

Dweny Foly
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