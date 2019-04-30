15 نجمة أصيبن بـ «سرطان الثدي» وأثبتن جدارتهن في التصدي لهذا المرض الخبيث.. ومنهن من قضى عليها

حيث استهدف مرض السرطان للكثير من الناس، وكذلك لم يخلي الفنانات من هذا المرض، حول الوطن العربي، كما استطاعت الكثير منهن تقبل مرض سرطان الثدي بصدر رحب وتحدي أمامه والصمود، مما ساعدهم على اجتيازه، ومنهن الذي استسلم لهذا المرض مما أدى إلى هزيمتهم بسبب هذا المرض.

مريم الصالح

حيث أصيبت الفنانة الكويتية مريم الصالح بمرض سرطان الثدي وهو كان من الدرجة الثانية، ولقد سافرت إلى الولايات المتحدة بغرض العلاج لمدة عدة اشهر مع أولادها، وبعدها قامت الدولة بدفع نفقات العلاج لها لأنها تعد رائدة من رواد الفن الكويتي، وبعدها لقد ضغت إلى عملية جراحية، والاستكمال بالعلاج الكيميائي لوقف انتشار هذا المرض.

زبيدة ثروت

حيث قد أصيبت الفنانة زبيدة ثروت بسبب كثرة التدخين بمرض سرطان الثدي، والتهاب في الشعب الهوائية على الرغم من تحذير الأطباء لها.

زهرة الخارجي

وهي ممثلة من اصل كويتي، وقد أصيبت بمرض سرطان الثدي، وسافرت إلى لندن للعلاج، حيث أصيبت بأزمة نفسية، وكان زوجها وأهلها، وا صحابها هو الداعم لها للتصدي لهذا المرض.

فايزة أحمد

فقد أصيبت الفنانة فايزة أحمد بمرض سرطان الثدي، وصارعت مع هذا المرض لعدة سنوات، وأجرت عملية جراحية ولكنها لم تفيدها، ولهذا فقد قررت الاعتزال وترك الفن، واستسلمت لهذا المرض ولم تستطيع تحديه وجلست على الفراش لمدة سنوات طويلة حتى توفت بعد معاناه مع مرض السرطان.

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