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20 صورة مجنونة تصف قبح العالم للفنان البولندي “كوزنسكي” سوف تندهش عند رؤيتها

بواسطة محمود الهواري

الفنان البولندي (Waldemar Kuczyński) اشتهرت رسوماته الرائعة والمخالفة للواقع شعبية جارفة، على الرغم أن كل صورة من هذه الصور تحكي قصة عن الحياة في العصر الحديث، وهى تعكس الموضوعات التي تدور في بعض البلدان في العالم الحديث، حيث يتمتع Kuczyński بأسلوب قوي في الرسم يستطيع أن يجسد الأشياء بكل سهولة وإتقان، حصدت رسوماته العديد من الجوائز وأصبح لها شعبية كبيرة، على الرغم أن هناك الكثير يصف هذه الصور بالمجنونة والغريبة، حيث يأتي أسلوبه في الرسم بطرق مختلفة غير المتعارف عليها.

1 عن صور الفنان البولندي كوزنسكي
2 صور الفنان البولندي كوزنسكي

عن صور الفنان البولندي كوزنسكي

تميزت رسومات  Kuczyński بأسلوب قوي و فريد في الرسم والذي يختلف تماماً عن الكثير من الفنانين الآخرين، كما أنه يفكر دائمًا في الفكرة لكل رسم توضيحي من هذه الرسومات بعناية فائقة، محاولًا إعطاء كل شيء ما يستحقه، ويصف أيضاً مدى المساوئ في هذا العالم والقبح، حيث امتزجت اغلب الصور التي رسمها هذا الفنان الشهير بالسخرية، ولعل السبب الذي جلب شهرة كبيرة لرسوماته هى الغرابة والتعبير بالرسم ما يصعب على اللسان أو القلم التعبير به

صور الفنان البولندي كوزنسكي

الآن نعرض لقراء موقعنا الصور المجنونة التي تصف قبح العالم حيث قمنا بتجميع 20 صورة لقراء موقعنا حيث تجمع بين الفكاهة والإثارة والغموض وغيرها، واغلب هذه الصور والرسومات تصف القهر الذي يتعرض له العديد من الشعوب على مر العصور.

الطبقة الراقية
التصنيف الطبقي
اصلاح السياسة
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حمامة السلام
التفاحة
اعياد الميلاد
اختلاف الطفولة
الجنود
المال
الديكتاتور
العزلة
الافراح
عازف البيانو
الانتخابات
الظلم
محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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