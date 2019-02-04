21 فنان وفنانة رحلوا عن عالمنا.. ومنهم من تُوفى نتيجة خطأ طبي وبعضهم تظن أنه لازال على قيد الحياة

ما هي إلا أيامًا معدودة وسوف تحل علينا سنة جديدة بمشيئة الله تعالي، ونودع عام بكل ما فيه من أفراح وأحزان وكل ما رحلوا عنا سواء من أشخاص نعرفهم أو من المشاهير، وقد شهدنا منذ بداية العام الجاري الكثير من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا بداية من الفنانة كريمة مختار وإنتهاءًا بالفنانة شادية، وهكذا الحياة مهما طالت فلابد يومًا من الرحيل، لذا سوف نعرض عليكم ونرصد الفنانين الذين رحلوا في عام 2017 وودوعوا دنيانا.