21 فنان وفنانة رحلوا عن عالمنا.. ومنهم من تُوفى نتيجة خطأ طبي وبعضهم تظن أنه لازال على قيد الحياة

ما هي إلا أيامًا معدودة وسوف تحل علينا سنة جديدة بمشيئة الله تعالي، ونودع عام بكل ما فيه من أفراح وأحزان وكل ما رحلوا عنا سواء من أشخاص نعرفهم أو من المشاهير، وقد شهدنا منذ بداية العام الجاري الكثير من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا بداية من الفنانة كريمة مختار وإنتهاءًا بالفنانة شادية، وهكذا الحياة مهما طالت فلابد يومًا من الرحيل، لذا سوف نعرض عليكم ونرصد الفنانين الذين رحلوا في عام 2017 وودوعوا دنيانا.
1- كريمة مختار
بدأ هذا العام برحيل الفنانة كريمة مختار بعد صراع مع المرض في اليوم الثاني عشر من شهر يناير عن عمر يناهز أنذاك 83 عام.
2- فيفي السباعي
في فجر اليوم الحادي والعشرين من شهر يناير توفيت الفنانة فيفي السباعي عن عمر يناهز 60 عام، بعدما صارعها المرض طويلًا.
3- سيد حجاب
داخل مستشفي العسكري بالمعادي توفي الشاعر سيد حجاب في اليوم الخامس والعشرين من شهر يناير، بعد مرضه ورحل عن عالمنا بعمر يناهز 77 عام.
4- .حسن السبكي
بمستشفي القصر العيني الفرنساوي بالقاهرة توفي الفنان حسن السبكي أحد أعضاء فرقة رضا الإستعراضية الشهيرة، في اليوم السادس والعشرين من شهر يناير بعد صراع مع المرض، في عمر يناهز أنذاك 77 عام.
التعليقات