5 نجمات لحق بهنّ مرض «السرطان» وهتك أجسادهن.. آخرهن المطربة «إليسا»

فؤجى جمهور المطربة اللبنانية إليسا بحقيقة معاناتها من مرض «السرطان» والذي كان لا أحد يعرف عنه من ذي قبل، فقد تحدثت عنه بصوت يملئه الحزن والخوف من خلال الكليب الجديد الذي قامت بتصويره وطُرح اليوم الثلاثاء، وقصت عما مرت بها من مأساة، ولكنها تحاول أن تتخطى ذلك وكأنه مجرد رشح بسيط، فلم تتصرف كطبيعة أي مريض أصابه ذاك المرض الخبيث، وفي الحقيقة لم تكن إليسا هى الوحيدة التي تعاني منه ولكن هنالك آخريات لحق بهن من داخل الوسط الفني، وفي هذا التقرير سوف نستعرضهم إليكم.

ريم بنا

لعل من الفنانة الراحلة «ريم بنا» هى واحدة من الفنانات اللاتي لحق بهن مرض سرطان الثدي، وقد شافاها الله منه في المرة الأولى بعام 2009 ومرت عدة سنوات حتى أصابه مرة آخرى وقضى عليه في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس من العام الجاري.

أنجلينا جولي

منذ عدة سنوات ماضية عرف الجمهور بأن الممثلة الأمريكية «أنجلينا جولي» قد أُصيبت بمرض سرطان الثدي، حتى أخذت قرارًا بأن تخضع إلى عملية جراحية لإستئصال الثدي، وحذرها الأطباء بأن هنالك مشاكل وراثية لديها وقد تتسبب في عودة السرطان مرة آخرى، لذلك قررت أيضًا بعد عامان بأن تجري عمليتين جراحيتين لإستئصال الثدي والمبيضين.