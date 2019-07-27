6 معلومات عن الفنانة الراحلة فوزية عبد العليم صاحبة مقولة ربنا يخليلنا باور فاميلي

رحلت في صمت الفنانة الكوميدية فوزية عبد العليم، اعتادت الفنانة القديرة فوزية عبد العليم على الابتعاد عن الإعلام والعمل بالمجال الفني وعدم الظهور على شاشات التليفزيون، ورحلت الفنانة عن عالمنا في صمت كعادتها، وجاء خبر وفاتها بعد خبر وفاة الفنان العظيم فاروق الفيشاوي بيوم واحد، سائلين المولى عز وجل أن يرحمهما ويغفر لهما ويتغمدهم بواسع رحمته.

وفاة الفنانة فوزية عبد العليم

بدأت فوزية عبد العليم العمل بالمجال الفني والتمثيل منذ فترة الستينيات، وذلك من خلال مشاركتها بالعمل في المسرح القومي، ولكنها توقفت عن العمل بالتمثيل بسبب سفرها مع زوجها، عادت من جديد بعد توقفها بعدة سنوات إلي العمل والظهور على شاشات التليفزيون من خلال مشاركتها وظهورها في الإعلانات، كشفت الراحلة فوزية عبد العليم بأن المخرجين كانوا يتركوها ترتجل بأدوارها، طالما فهمت المطلوب من معنى المشهد.

لم تظهر الفنانة الراحلة كثيراً على شاشات التليفزيون وفي الإعلام، لذلك لا يعرف الجمهور أي معلومات عن حياتها الشخصية، كما يذكر بأنها سافرت إلى بغداد مع وفد مصري قبل اندلاع الحرب لمساندة الشعب العراقي، وقد تعرضت لإصابة جعلتها تبتعد فترة عن الفن، من أشهر أعمال الفنانة فوزية: (جاءنا البيان التالي – صاحب صاحبه – بحب السيما – الساحر – الرجل الأبيض المتوسط – حرامية في kg2).

نعي محمد هنيدي للفنانة فوزية عبد العليم

قدم فنان الكوميديا محمد هنيدي تعازيه للفنانة الراحلة فوزية عبد العليم، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي معلقاً عليها قائلاً: (مع السلامة يا أم جاد)، وكان هذا اسم شخصيتها بفيلم (صاحب صاحبه)، ويذكر بأن الراحلة شاركت هنيدي عدة بطولات من أفلامه.