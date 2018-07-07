صورة جديدة للإعلامي “توفيق عكاشة” من شهر العسل

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توفيق عكاشة ، الإعلامي الصحفي والسياسي الدكتور توفيق عكاشة، أثار زواجه من الإعلامية “حياة الدرديري” ضجة كبيرة جداً علي مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من الشائعات بعد زفافهما بأنه تعرض لوعكة صحية وبأن تم نقله إلي المستشفي، ولكن توفيق عكاشة وزوجته حياة نفوا كل ذلك علي مواقع التواصل الاجتماعي بصفحاتهم الشخصية.

يُذكر بأن الدكتور الإعلامي “توفيق عكاشة” يكون مالك ورئيس مجلس إدارة قناة (الفراعين)، ومن أحد مؤسسي حزب (مصر القومي).

صورة توفيق عكاشة وهو بشهر العسل مع الإعلامية “حياة الدرديري”:

حيث تم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك صورة جديدة للإعلامي الدكتور “توفيق عكاشة”، وكانت تلك الصورة له خلال قضائه لشهر العسل مع زوجته الجديدة الإعلامية “حياة الدرديري”.

ظهر الإعلامي “توفيق” بتلك الصورة وهو مستمتع بقضائه شهر العسل بداخل إحدى الفنادق بمنطقة (الساحل الشمالي)، وقامت صفحة تابعة للدكتور “توفيق عكاشة” بالتعليق له علي تلك الصورة نقلاً عنه قائلة: (أقضي وقت جميل مع زوجتي الإعلامية الكبيرة “حياة الدرديري” وأشكركم جميعاً، وأنا متعود دائماً على الإشاعات نظراً لأنني أقول بلا خوف كلمة الحق).

حيث أن تلك الصورة جاءت بعد عدة شائعات بدخوله المستشفي بعد زواجه من حياة الدرديري وهم بالصباحية، ولكن تم نفي كل ذلك.

يُذكر بأن حفل زفاف الدكتور “توفيق عكاشة” والإعلامية “حياة الدرديري” أُقيم علي النيل بأحدي المراكب النيلية، في أجواء أسرية بعيداً عن الأضواء.