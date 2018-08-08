7 نجمات إحتفلن بطلاقهن على طريقتهن الخاصة.. إحداهن “رقصت” وآخرى إرتدت “فستان فرح”

علىا لرغم من أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، إلا أن ظاهرة الطلاق تفشت في المجتمع بشكل كبير، خاصة الوسط الفني التى تتعدد فيه زيجات الفنانين والفنانات، وطلاق الكثيرين منهم، ومن المعروف أن الإنسان الذي مر بتجربة زواج فاشلة أدت إلى الطلاق، يكون في حالة سيئة بعض الوقت، ولكن ليست تلك الفنانات، فما إن أطلقن سراحهن عزموا على الاحتفال بطلاقهن، وهو ما سنعرضه لكم.

ياسمين صبري

بعد أن صرحت الفنانة ياسمين صبري لأول مرة على كونها متزوجه خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية إسعاد يونس، لم يكد يمر على إعلانها سوى أيام قليلة لتعلن طلاقها من زوجها بعد زواج دام 5 سنوات، إلا أنها لم تستسلم لأحزانها، فقامت في يوم الإثنين بنشر صور لها من أخر جلسة تصوير، تظهر فيه بشكل أنيق متألقة كالعادة، غير مهتمه بالطلاق وتعليقات الجماهير.

مروة عبد المنعم

كانت الفنانة مروة عبد المنعم متزوجة من المخرج المصري حسام الشاذلي لمدة 15 عامًا انتهت تلك السنوات بإعلان انفصالهما في شهر أغسطس الماضي، وقامت بعدها مصممة الأزياء الشهيرة “شيماء الحسيني” بنشر صور للفنانة مروة عبد المنعم من أخر جلسة تصوير وهي مرتدية فستان أبيض، مما اعتقده الكثيرين احتفالًا منها بالطلاق من حسام الشاذلي.

هالة صدقي

بعد ان رفعت الفنانة هالة صدقي قضية خلع على زوجها، وقامت بتغير مذهبها لمذهب يسمح لها الخلع من زوجها، وبعد أن استمرت القضية لمدة 10 أعوام في المحكمة، حصلت على الحكم بالخلع من زوجها السابق رجل الأعمال مجدي وليام عام 2012، وعليه فقد أقامت حفلًا للاحتفال بالطلاق ودعت عدد من الفنانين منهم المطربان محمد منير ومحمد فؤاد.