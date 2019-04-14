8 فنانين تركوا بصمة في أذهان المشاهدين ورحلوا في «صمت» وهدوء تام

العديد من الفنانين دخلوا إلي عالم التمثيل وتركوا لهم علامة مميزة في الوسط الفني، منهم من إعتاد المشاهدين أن يروهم علي الشاشة الصغيرة ومنهم من تمنى أن يمثل ولو فيلم واحد بعد 50 عام من حلم الوقوف أمام الكاميرا، ومن أولئك الممثلين من توفاه الله ورحل عن عالمنا في صمت إعلامي وإختفوا فجأة عن الساحة، وهنالك من ظن بأنهم لازالوا علي قيد الحياة، وفي هذا التقرير سوف نرصد أشهر الفنانين الذين قهرهم الموت.

8. محمود الفيشاوي

شارك الفنان الراحل محمود الفيشاوي بفيلم “1000 مبروك” مع الفنان أحمد حلمي، وجسد دور “جلال” والد “أحمد” الذي قام الأخير بذلك الدور، ورحل بعدها عن عالمنا في صمت.

7. مديحة سالم

داخل مستشفى الصفا لفظت الممثلة الراحلة مديحة سالم أنفاسها الأخيرة بعدما صارعها المرض طويلًا، وتُوفيت عن عمر يناهز آنذاك 71 عام.



6. ثريا إبراهيم

تُوفيت الفنانة ثُريا إبراهيم بعد صراع مع المرض نظرًا لكبر سنها، وتعرضها إلي أزمة صحية جعلتها تلتقط أنفاسها بصعوبة ومشقة، وتم دفنها في محافظة الغربية حيث مسقط رأسها، ونعتها شركة ديزني لاند.

5. علي حسنين

أُصيب الفنان الراحل علي حسنين بمرض سرطان الكبد في سنواته الأخيرة وقد عانى كثيرًا بسببه، وأجرى جلسة علاج واحدة فقط، ومن ثم توفاه الله أثناء قيامه بالوضوء.

4. محمد وفيق

في اليوم الرابع عشر من شهر مارس لعام 2015 تُوفي الفنان محمد وفيق بعد صراع مع المرض، وكان يبلغ من العمر حينئذ 67 عام.

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