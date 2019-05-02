ملخص أحداث الحلقة 146 ارطغرل Diriliş Ertuğrul مصرع مورغان نهاية حزينة وتردد القنوات الناقلة

مسلسل ارطغرل الحلقة 146 الجزء الخامس أصبح المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul حديث الكثير من متابعي ومشاهدي المسلسل منذ حلقاته الأولى، وأعداد المشاهدين والمتابعين في زيادة كبيرة، خصوصاً مع الأحداث الشيقة والمثيرة خلال أحداث هذا المسلسل، والذي يذاع كل أسبوع حلقة جديدة منه.

ويقوم مسلسل قيامة ارطغرل بعرض أحداث فترة تاريخية هامة في تاريخ تركيا، وهي أحداث ما بداية قيام الدولة العثمانية، والمجهود الذي بذله ارطغرل من أجل القضاء على الصراعات بين القبائل التركية المتناحرة، والتصدي لخطر المغول، وغيرها من أحداث شيقة.

Diriliş Ertuğrul

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل ارطغرل قد أعلنت أن الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل سيكون الأخير، على أن يتم التحضير والتجهيز للجزء الأول من مسلسل قيامة عثمان، والذي سيستكمل حلقات مسلسل ارطغرل، وسيتم عرض قيامة عثمان في شهر نوفمبر من العام الجاري، وهو ما سينتظره بالطبع عشاق المسلسل التركي ارطغرل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

ويتم نقل حلقات مسلسل ارطغرل عبر قناة TRT التركية، والتي تقوم ببث أحداث المسلسل مساء كل يوم أربعاء من كل أسبوع، كما أن قناة اليرموك الفضائية تقوم ببث أحداث المسلسل مساء يوم الخميس مترجم باللغة العربية من أجل التسهيل على المتابعين، وإليكم جدول بتردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل ارطغرل:

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب اليرموك

النايل سات 11678 27500 أفقي دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي

ويتم نقل أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل من كل أسبوع يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، كما يتم العرض الأول للحلقة الجديدة يوم الخميس عبر القنوات المذكورة سلفاً بالجدول السابق.

أحداث الحلقة 146 ارطغرل

وفي بداية أحداث الحلقة 146 من المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل تمكن تورغوت ورجاله من إلحاق رجال ألباستي بهزيمة قوية، وقام غونغودو بإصابة ألباستي بسهم في كتفه، لكنه تمكن من الهروب، وقام بإنقاذه أحد المحاربين من المغول، بعد أن وجده رجال ارطغرل مغشياً عليه، ليقوم المحارب المغولي بقتلهم وإنقاذ ألباستي من قبضتهم، ليأخذه معه ليقوم بعلاجه وتضميم جراحه.

ارطغرل وإيلبيلغي ذهبا معاً لقبيلة ابناء أمور من أجل كشف حقيقة بيبولات للناس كافة، إلا أن الناس هناك لم تصدق ما حدث من بيبولات، لكن إيلبيلغي أكدت صدق كلام ارطغرل، وبعد ذلك تم تعيين إيلببلغي رئيسة للقبيلة هناك.

عاتب ارطغرل أخيه غونغودو بسبب ما حدث بينهما قديماً، حيث كان غونغودو يقف ضد أخيه ارطغرل، قبل ما أن يرحل ارطغرل عن القبيلة، لكنهما في النهاية قاما باحتضان بعضهما البعض، في الوقت الذي كان يقوم فيه ارطغرل بالتمهيد والتحالف مع بيبرس قائد مصر من أجل التصدي لخطر المغول.

وفي اثناء اجتماع ارطغرل مع بركة خان ورجاله استطاع المغول وألباستي معرفة مكان اجتماعهم، وما يخططون له، ليذهبوا إلى هناك لقتال ارطغرل ومن معه، وهم ما تسبب في مصرع مورغان، والذي نطق بالشهادة قبل موته، وطُعن تورغوت بالسيف من قبل ألباستي، كما سقط ارطغرل مغشياً عليه بعد أن صاح بسبب إصابته الشديدة، لتكون نهاية محزنة ومشوقة لأحداث هذه الحلقة.

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