“عمر الفيشاوي” الابن الأصغر للفنان “فاروق الفيشاوي” وهروبه من الإعلام والشهرة

انتشرت حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني وجمهور الوطن العربي بعد خبر وفاة الفنان “فاروق الفيشاوي“، حيث كانت صدمة شديدة لعائلته قد أفقدت البعض أعصابه، فلطالما ظهرت عائلته معه في حفلات التكريمية أو إفتتاح أفلامه وأخيرة حفلة إفتتاح الفيلم الأخير للفنان “أحمد الفيشاوي” نجل الراحل، إلا فرد واحد من العائلة وهو “عمر الفيشاوي” الابن الأصغر للراحل “فاروق الفيشاوي” الأخ الثاني للفنان “احمد الفيشاوي“.

تصريح “فاروق الفيشاوي” عن مرضه

صرح الفنان عن إصابته بمرض السرطان في أول شهر أكتوبر 2018 بعد استلامه درع مهرجان الإسكندرية، وقد أثر ذلك الخبر على الحضور بصدمة وحزن شديد، حيث قال ” لقد أخبرني الطبيب بعد إجراء بعض التحاليل والأشعات بأنني مصاب بالسرطان، وسوف أتكيف مع المرض واعتبره مجرد صداع، وبقوة الإرادة والعزيمة وإصراري على الإنتصار سأهزم هذا المرض، وإن شاء الله سوف أكون معكم في الدورة القادمة لهذا المهرجان وسأقوم بتهنئة الفائز بالدرع على تكريمه”.

“عمر الفيشاوي” يهرب من الكاميرات أثناء جنازة والده

تركزت كاميرات الصحفيين على الفنانة “سمية الألفي” والنجل الأكبر “أحمد الفيشاوي” وأيضاً إلى الكثير من نجوم الوسط الفني أثناء الجنازة، ما عدا الابن الأصغر للعائلة “عمر” حاول كثيرا بأن يبتعد عن الكاميرات معظم الوقت، مما أثار تساؤلات الجمهور الكبير المحب لهذه العائلة، فقد تغيب “عمر الفيشاوي” من الظهور في الصور الخاصة بجنازة والده “فاروق الفيشاوي“، على الرغم من ظهوره أمام البعض أثناء تشييع ومراسم الجنازة والدفن.

نبذة عن حياة “عمر “

يدرس “عمر” إدارة الأعمال و حرص على عكس “أحمد الفيشاوي” من الابتعاد عن وسائل الإعلام والوسط الفني وذلك لأنه ليس لديه موهبة التمثيل، وشجعه والده ووالدته ووصفوه بالعاقل والشخصية الحكيمة المتزنة إستناداً لتصرفاته على عكس أيضاً شقيقه، ويوضح ذلك أن كانت علاقته بأسرته جيدة واستمر العيش بجوار والدته “سمية الألفي“، ومن المعروف بين أقاربه بأن حياته الخاصة بعيدة عن الأحداث الغريبة والمثيرة مقارنته بأخيه.

علاقة “عمر” بأخيه “أحمد الفيشاوي”

استعان “أحمد الفيشاوي” بخبرة أخيه في إدارة الأعمال لفترة قصيرة بإدارة أعماله الخاص وأعماله الفنية، ولكن علاقتهم الأسرية قوية جدا إرتباطاً بعلاقة الأبوين، وقد يتبين الفرق بين شخصياتهم وعلاقتهم الاجتماعية في الفرق بين حساب “عمر” وحساب “أحمد” على الإنستجرام.