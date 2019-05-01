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موعد مسلسلات رمضان 2019 على التلفزيون الاردني jordan tv وتردد القناة

كتب مصطفى صديق القاضي آخر تحديث

موعد مسلسلات رمضان 2019 على التلفزيون الاردني jordan tv وتردد القناة هو مثار بحث العديد من متابعي مسلسلات رمضان 2019، حيث أعلن التلفزيون الاردني jordan tv عن موعد عرض المسلسلات خلال شهر رمضان 2019 بتوقيت الأردن، لذا ينفرد موقع كلمة بعرض مواعيد عرض المسلسلات على حسب توقيت معظم  الدول العربية.

موعد مسلسل “ابو جبل” على التلفزيون الاردني jordan tv

يذاع مسلسل “ابو جبل” على قناة jordan tv للنجم “مصطفى شعبان” وذلك فى المواعيد التالية:-

  • 8:00 مساءا بتوقيت مصر.
  • 9:00 مساءا بتوقيت الاردن والسعودية.
  • 10:00 مساءا بتوقيت الامارات.
مسلسلات رمضان على التليفزيون الاردنى
موعد مسلسل ابوجبل على التليفزيون الاردنى

موعد مسلسل “باب الحارة 10” على تلفزيون الاردن

يذاع مسلسل “باب الحارة 10” فى المواعيد التالية

  • 9:00 مساءا بتوقيت مصر.
  • 10:00 مساءا بتوقيت الاردن والسعودية.
  • 11:00 مساءا بتوقيت الامارات.
موعد مسلسلات رمضان على التليفزيون الاردنى
موعد مسلسل باب الحارة 10 على التليفزيون الاردنى

موعد مسلسل “صبر العذوب” على تلفزيون الاردن

يذاع مسلسل “صبر العذوب” على قناة jordan فى المواعيد التالية:-

  • 3:00 عصرا بتوقيت مصر.
  • 4:00 عصرا بتوقيت الاردن والسعودية.
  • 5:00 عصرا بتوقيت الامارات.
موعد مسلسلات رمضان على تليفزيون الاردن
موعد مسلسل صبر العذوب على تليفزيون الاردن

موعد مسلسل “درب الشهامة” على تلفزيون الاردن

يذاع مسلسل “درب الشهامة” فى المواعيد التالية:-

  • 11:30 مساءا بتوقيت مصر.
  • 12:30 صباحا بتوقيت الاردن والسعودية.
  • 1:30 صباحا بتوقيت الامارات.
مسلسلات رمضان 2019 على تليفزيون الاردن
موعد مسلسل درب الشهامة على تليفزيون الاردن

تردد التلفزيون الاردني jordan tv على جميع الاقمار

يبث تلفزيون الأردن على ثلاثة اقمار وهى اقمار نايل سات وهوت بيرد وقمر بدر واليكم الترددات فى الجدول التالى:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
نايلسات 7 غرب 12034 27500 أفقي Hor
هوتبيرد 13 شرق 12654 27500 أفقي Hor
بدر 26 شرق 12054 27500 رأسى Ver

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عن الكاتب

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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