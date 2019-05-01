موعد مسلسلات رمضان 2019 على التلفزيون الاردني jordan tv وتردد القناة هو مثار بحث العديد من متابعي مسلسلات رمضان 2019، حيث أعلن التلفزيون الاردني jordan tv عن موعد عرض المسلسلات خلال شهر رمضان 2019 بتوقيت الأردن، لذا ينفرد موقع كلمة بعرض مواعيد عرض المسلسلات على حسب توقيت معظم الدول العربية.

موعد مسلسل “ابو جبل” على التلفزيون الاردني jordan tv

يذاع مسلسل “ابو جبل” على قناة jordan tv للنجم “مصطفى شعبان” وذلك فى المواعيد التالية:-

8:00 مساءا بتوقيت مصر.

9:00 مساءا بتوقيت الاردن والسعودية.

10:00 مساءا بتوقيت الامارات.

موعد مسلسل “باب الحارة 10” على تلفزيون الاردن

يذاع مسلسل “باب الحارة 10” فى المواعيد التالية

9:00 مساءا بتوقيت مصر.

10:00 مساءا بتوقيت الاردن والسعودية.

11:00 مساءا بتوقيت الامارات.

موعد مسلسل “صبر العذوب” على تلفزيون الاردن

يذاع مسلسل “صبر العذوب” على قناة jordan فى المواعيد التالية:-

3:00 عصرا بتوقيت مصر.

4:00 عصرا بتوقيت الاردن والسعودية.

5:00 عصرا بتوقيت الامارات.

موعد مسلسل “درب الشهامة” على تلفزيون الاردن

يذاع مسلسل “درب الشهامة” فى المواعيد التالية:-

11:30 مساءا بتوقيت مصر.

12:30 صباحا بتوقيت الاردن والسعودية.

1:30 صباحا بتوقيت الامارات.

تردد التلفزيون الاردني jordan tv على جميع الاقمار

يبث تلفزيون الأردن على ثلاثة اقمار وهى اقمار نايل سات وهوت بيرد وقمر بدر واليكم الترددات فى الجدول التالى:-

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب نايلسات 7 غرب 12034 27500 أفقي Hor هوتبيرد 13 شرق 12654 27500 أفقي Hor بدر 26 شرق 12054 27500 رأسى Ver

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