موعد عرض مسلسلات رمضان 2019 على قناة ام بى سى مصر mbc masr هو مفاجأة غير متوقعة، حيث أعلنت القناة عن عرض مسلسلات رمضان 2019 على قناتها ابتداءا من يوم السبت 4 مايو 2019 وهو موعد غير متوقع بالمرة، حيث أعلنت القناة عبر مجموعة من البروموهات عن مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2019 على mbc masr والتي نستعرضها الان.

موعد عرض برنامج “مسرح مصر” فكرة جديدة على قناة mbc masr

اولى البرامج التى سيتم عرضها على قناة mbc masr هو برنامج “مسرح مصر” فكرة جديدة للنجم “أشرف عبدالباقى وباقة كبيرة من نجوم الكوميديا ويتم عرضه في الأوقات التالية:-

7:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

8:30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

موعد عرض مسلسل “قابيل” على قناة mbc masr

مسلسل “قابيل” للنجم “محمد ممدوح” والنجمة “امينة خليل” أعلنت القناة عن موعد عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2019 فى المواعيد التالية:-

9:00 مساءا بتوقيت مصر.

10:00 مساءا بتوقيت السعودية.

موعد عرض مسلسل “فكرة بمليون جنيه” على قناة ام بى سى مصر

مسلسل “فكرة بمليون جنيه” هو المسلسل الكوميدى المنتظر لنجم الكوميديا “على ربيع” بصحبة باقة من نجوم الكوميديا وقد أعلنت قناة mbc masr عن مواعيد عرضه وهى كالتالى:-

11:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية.

موعد عرض مسلسل “شقة فيصل” على قناة ام بى سى مصر

يعرض مسلسل “شقة فيصل” بطولة النجم “كريم محمود عبدالعزيز” والنجمة “ايتن عامر” حصريا على قناة ام بى سى مصر فى المواعيد التالية:-

12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر.

1:00 صباحا بتوقيت السعودية.

← إقرأ أيضاً: