برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019 تحظى بشعبية كبيرة، حيث أعلنت قناة صدى البلد عن قائمة البرامج والمسلسلات والتى سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك 2019. وننفرد بموقع كلمة بنشر قائمة البرامج والمسلسلات بالاضافة الى موعد عرض المسلسلات حال توفره ومواعيد الإعادة. والآن مع قائمة البرامج والمسلسلات المعروضة على قناة صدى البلد فى رمضان 2019.

مسلسل “الزوجة 18” على قناة صدى البلد فى رمضان 2019

مسلسل “الزوجة 18” هو أول المسلسلات المعروضة على القناة بطولة النجم “حسن الرداد” ومجموعة كبيرة من الممثلات.

مسلسل “مملكة الغجر” على قناة صدى البلد و صدى البلد دراما

مسلسل “مملكة الغجر” بطولة “فيفي عبده” والنجمة “حورية فرغلى”.

مسلسل “سوبر ميرو” على قناة sada el balad

مسلسل “سوبر ميرو” هو أول بطولة مطلقة للنجمة “ايمى سمير غانم”.

مسلسل “حدوتة مرة” على قناة صدى البلد و صدى البلد دراما

مسلسل “حدوتة مرة” بطولة النجمة “غادة عبدالرازق”.

مسلسل “انا شيرى دوت كوم”

المسلسل هو من نوعية سيت كوم وبطولة مجموعة من النجوم الشباب

مسلسل “زودياك”

برنامج “فيلم رعب”على قناة صدى البلد

برنامج “فيلم رعب” على قناة صدى البلد هو من بطولة المطرب “اكمل رسلان” ويقوم بعمل مقالب مرعبة فى ضيوف البرنامج.

برنامج “حلم الابطال”

البرنامج يقدمه باقة من نجوم الرياضة.

برنامج “سفرة و طبلية”

هو برنامج خاص بالطبخ.

برنامج “دوس بنزين”

البرنامج خاص بعشاق السيارات.

برنامج “ست الستات”

من تقديم الاعلامية دينا رامز

برنامج “رب زدني علما”

من تقديم الدكتور حسام موافى.

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