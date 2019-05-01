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برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019

كتب مصطفى صديق القاضي آخر تحديث

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019 تحظى بشعبية كبيرة، حيث أعلنت قناة صدى البلد عن قائمة البرامج والمسلسلات والتى سيتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك 2019. وننفرد بموقع كلمة بنشر قائمة البرامج والمسلسلات بالاضافة الى موعد عرض المسلسلات حال توفره ومواعيد الإعادة. والآن مع قائمة البرامج والمسلسلات المعروضة على قناة صدى البلد فى رمضان 2019.

مسلسل “الزوجة 18” على قناة صدى البلد فى رمضان 2019

مسلسل “الزوجة 18” هو أول المسلسلات المعروضة على القناة بطولة النجم “حسن الرداد” ومجموعة كبيرة من الممثلات.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
مسلسل الزوجة 18

مسلسل “مملكة الغجر” على قناة صدى البلد و صدى البلد دراما

مسلسل “مملكة الغجر” بطولة “فيفي عبده” والنجمة “حورية فرغلى”.

مسلسل “سوبر ميرو” على قناة sada el balad

مسلسل “سوبر ميرو” هو أول بطولة مطلقة للنجمة “ايمى سمير غانم”.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
مسلسل سوبر ميرو sada el balad

مسلسل “حدوتة مرة” على قناة صدى البلد و  صدى البلد دراما

مسلسل “حدوتة مرة” بطولة النجمة “غادة عبدالرازق”.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
مسلسل حدوتة مرة على sada el balad

مسلسل “انا شيرى دوت كوم”

المسلسل هو من نوعية سيت كوم وبطولة مجموعة من النجوم الشباب

مسلسل “زودياك”

برنامج “فيلم رعب”على قناة صدى البلد

برنامج “فيلم رعب” على قناة صدى البلد هو من بطولة المطرب “اكمل رسلان” ويقوم بعمل مقالب مرعبة فى ضيوف البرنامج.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
برنامج فيلم رعب

برنامج “حلم الابطال”

البرنامج يقدمه باقة من نجوم الرياضة.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
برنامج حلم الابطال

برنامج “سفرة و طبلية”

هو برنامج خاص بالطبخ.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
برنامج سفرة وطبلية

برنامج “دوس بنزين”

البرنامج خاص بعشاق السيارات.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
برنامج دوس بنزين على صدى البلد

برنامج “ست الستات”

من تقديم الاعلامية دينا رامز

برنامج “رب زدني علما”

من تقديم الدكتور حسام موافى.

برامج ومسلسلات قناة صدى البلد فى رمضان 2019
برنامج رب زدنى علما

 

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عن الكاتب

مصطفى صديق القاضي

كاتب بموقع كلمة دوت اورج واعشق الكتابة والتدوين

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