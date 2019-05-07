مواعيد عرض برامج ومسلسلات رمضان 2019 على قناة sbc السعودية يهم عشاق الدراما والبرامج المميزة والمنوعة في القناة، والتي أتمت عامها الأول منذ نشأتها خلال شهر رمضان المبارك 2018، وحظيت بنجاح كبير ومشهود أهلها بموقع متميز بين القنوات التليفزيونية، خاصة تميزها بجودة عرض فائقة واختيارها لاجمل الاعمال الدرامية والبرامج التي تناسب الأسرة العربية والبعيدة كل البعد عن الاسفاف. لذا سنقوم بعرض موعد عرض مسلسلات وبرامج رمضان 2019 على قناة sbc.

موعد مسلسل ولد الغلابة على قناة sbc فى رمضان 2019

أعلنت قناة اس بى سى عن موعد عرض مسلسل ولد الغلابة طوال شهر رمضان المبارك على شاشتها وذلك فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية 9:00 مساءا 10:00 مساءا

موعد عرض مسلسل اختراق على SBC

مسلسل “إختراق هو مسلسل عالمى سعودى بميزانية إنتاجية ضخمة ويعرض على القناة فى التوقيت التالى:-

توقيت مصر توقيت السعودية 10:00 مساءا 11:00 مساءا

موعد مسلسل “أنا عندى نص” على قناة sbc السعودية فى رمضان 2019

تقوم قناة اس بى سى بعرض مسلسل “أنا عندى نص” طيلة شهر رمضان أما عن موعد عرض مسلسل انا عندى نص على قناة اس بى سى فهو فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية 8:00 مساءا 9:00 مساءا

موعد مسلسل “بلاني زماني” على قناة اس بى سى السعودية

يعرض مسلسل “بلاني زماني” على قناة sbc فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية 7:00 مساءا 8:00 مساءا

موعد مسلسل “حالتنا حالة” الجزء الثانى على قناة اس بى سى رمضان 2019

يعرض مسلسل حالتنا حالة” الموسم الثانى على قناة sbc فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية 6:00 مساءا 7:00 مساءا

موعد عرض مسلسل “كوكب اخر” على قناة اس بى سى

يعرض “كوكب اخر” على قناة sbc فى التوقيت التالى:-

توقيت مصر توقيت السعودية 5:40 مساءا 6:40 مساءا

موعد عرض برنامج “مهن” على sbc سعودية

أعلنت القناة عن توقيت عرض برنامج مهن وذلك فى المواعيد التالية:-

توقيت مصر توقيت السعودية 5:15 مساءا 6:15 مساءا

ميعاد برنامج “جوائز السعودية” الموسم الثانى على قناة اس بى سى

بعد النجاح الكبير للجزء الاول من برنامج “جوائز السعودية” الموسم الأول ويعرض الان الموسم الثانى من البرنامج وذلك فى المواعيد:-

توقيت مصر توقيت السعودية 11:00 مساءا 12:00 بعد منتصف الليل

توقيت برنامج “ضحى والقصار” على sbc

توقيت مصر توقيت السعودية 3:00 عصرا 4:00 عصرا

موعد برنامج “لاتقولها” على اس بى سى