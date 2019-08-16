أخبار السيارات| استمرار لمسلسل التراجع شركة “نيسان إيجيب” تُعلن عن تراجع كبير بأسعار السيارة “نيسان سنترا” إليكم التفاصيل

لم يعد هناك أدنى شك أن واقع تراجع أسعار السيارات بمصر أصبح القاعدة الأساسية الحاكمة للأسواق، فنحن جميعاً نشهد حالة تراجع المبيعات التي يشهدها قطاع السيارات الجديدة بالبلاد مُنذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وجاءت الأسعار في بداية العام عند المستوى الذي لم يكن مقبولاً للمشترين خاصة مع الرؤية المؤكدة أن أسعار السيارات يجب أن تتراجع بعد تخفيف القيود الجمركية، وظل رد الوكلاء دائماً أن لا للتخفيض، حتى تراكمت السيارات موديل 2019 بمخازن الوكلاء واضطروا إلى تخفيضها خلال شهري يوليو وأغسطس لتصريف موديلات 2019 قبل طرح موديلات 2020.

نيسان إيجبت تنضم لقافلة المُخفضين لأسعار السيارات

ومُنذ قليل جاء عن شركة نيسان إيجبت الوكيل الحصري داخل الأسواق المصرية، لطرح سيارات نيسان بكافة الطرازات والموديلات داخل سوق السيارات بمصر، عن تخفيض كبير بل ومفاجىء لأحد أهم موديلات سيارات نيسان بمصر وهي السيارة سيدان ” نيسان سنترا” وطال التخفيض الفئتين أولى والكاملة من السيارة نيسان.

حيث أكدت شركة نيسان ايجيبت أنه تم تخفيض سعر السيارة نيسان سنترا الفئة الأولى من سعر 289 ألف جنيه إلى سعر 269 ألف جنيه، وتم تخفيض سعر السيارة نيسان سنترا الفئة الكاملة من سعر 307 ألف جنيه إلى 287 ألف جنيه، وهذا وفق أحدث بيان صادر اليوم عن شركة نيسان ايجيبت ومُعلن عنها رسمياً وفق مصادر مُتابعة أخبار السيارات للسوق المصري.

وبهذا التخفيض الذي تم إعلانه من قبل شركة “نيسان ايجيبت” للسيارات حول سيارتها موديلات “نيسان سنترا 2020” يكون التخفيض الأخير للسيارة نيسان سنترا بفئتيها قد بلغ 20 ألف جنيه كاملة، وهذا إن دل على شيء يدل على توجه كامل داخل قطاع بيع السيارات الجديدة بمصر من قبل الوكلاء لتخفيضات لن تطال فقط السيارات الأوروبية بل كافة أنواع السيارات صينية ويابانية وكورية وأمريكية.

مواصفات وإمكانيات السيارة نيسان سنترا 2020

تتميز السيارة من نيسان سنترا بالعديد من المواصفات والامكانيات العالية مثل سعة المُحرك 1600 cc مع تزويده بعدد أربع اسطوانات، وناقل الحركة الخاصة بالسيارة نيسان سنترا بعدد خمس سرعات، وتتميز السيارة “نيسان سنترا” بأن لها القدرة على الوصول من سرعة صفر إلى سرعة 100 كم وذلك في مُدة لا تتجاوز 10.9 ثانية، ومُعدل استهلاك الوقود للسيارة نيسان سنترا عند مُعدلات 8.9 لتر لكل 100 متر، وتم تزويد السيارة نيسان سنترا بفرامل من نوع ABS مانعة للإنغلاق.