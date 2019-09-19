أخبار السيارات| مجموعة عز العرب تُعلن عن تخفيضاتٍ جديدة وبالمُقابل المنصور للسيارات يرفع أسعار أوبل “أسترا”

لم يشهد سوق السيارات المصري، وذلك على مدى تاريخه تغيرات أكثر من متسارعة مثلما حدث لقطاع السيارات من بداية 2019 وحتى الآن ونحن نستقبل موديلات السيارات 2020، تلك الحقائق التي أوجدتها عديد العوامل التي أصبحت واقع الآن بسوق السيارات المصرية، بعد أن واجهت ممانعة من قبل الوكلاء وتفاعل غير متوقع من قبل مُشتري السيارات، وكان من أهم هذه العوامل رفع وإلغاء جمارك السيارات الخاصة بالماركات أوروبية المنشأ، ثم تبع ذلك من عدة أسابيع قرار تحرير الدولار الجمركي.







نجد أن القرارين سواء إلغاء جمارك السيارات الأوروبية، أو قرار تحرير الدولار الجمركي، كليهما أوجد تغيرات فرضت نفسها بقوة على سوق السيارات بمصر 2019-2020، ومن أحدث ما رصدناه من تغيرات تخفيضات مجموعة عز العرب مؤخراً على سياراتها وفي المقابل رفع المنصور للسيارات أسعار سياراتها من أوبل أسترا الجديدة، فإليكم فيما يلي كامل تفاصيل أوضاع سوق السيارات الآن بمصر فيما يخص تلك التغيرات السعرية.

أحدث تغيرات أسعار السيارات في مصر 2019







فلقد أكدت الأنباء الدورية عن سوق السيارات المصرية، أن مجموعة عز العرب وكيل شركة السيارات الماليزية “بروتون” قد أقرت تخفيضات على بعض فئات السيارة التي لها حق توكيلها بمصر، حيث أكدت الأنباء أنه تم تخفيض سعر السيارة بروتون ساجا من الفئة الثانية والتي هي الأعلى تجهيزاً من 199900 جنيه إلى سعر 197900 جنيه.

وبذلك يكون حجم التخفيض الذي أُقر من مجموعة عز العرب على السيارات “بروتون ساجا” 2000 جنيه للموديل ويعد هذا تخفيض جديد تُقره المجموعة هذا العام، أما الفئة الأولى من بروتون ساجا ذات ناقل الحركة اليدوي فلقد تم تثبت سعره من قبل المجموعة دون تغيير.

أما مجموعة المنصور للسيارات فبعد سلسلة تخفيضات سابقة قد أقرتها، جاءت وبقرار مفاجئ للسوق برفع سعر السيارة “أوبل أسترا” من موديل 2020 بقيمة 3000 جنيه، ليصبح سعر السيارة أوبل أسترا 2020 في مصر 320900 جنيه بعدما كانت الشركة قد طرحتها من قبل بسعر 317900 جنيه.

ومن الجدير بالذكر: وكما أكد الخبراء لا يوجد اختلافات كبيرة أو جوهرية بين السيارة أوبل أسترا موديل 2020 وبين السيارة أوبل أسترا موديل 2019 وتكاد جميع الكماليات بالموديلين 2019 و 2020 متشابهة إلى حد كبير، مما يجعل المشتري قد يلجأ لموديل 2019 والاستفادة بفارق السعر.