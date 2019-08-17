أرخص 10 سيارات زيرو فى مصر وسوزوكى تفقد المركز الأول

مع اقتراب نزول موديلات عام 2020 بدأ العديد من وكلاء السيارات فى مصر فى تخفيض أسعار موديلات 2019 والتى تراكمت نتيجة لارتفاع أسعارها على المستهلك، الذى بدأ حملة من الوعى ضد استغلال الوكلاء والتجار للمستهلكين البسطاء، الأمر الذى دعاهم فى النهاية إلى تخفيض أسعار بأرقام تقترب من 30 ألف جنيه تخفيض لبعض العلامات التجارية.

وربما السيارة سوزوكى والتى حازت على لقب الأرخص فى مصر على مدار سنوات سابقة، بدأت تفقد مركزها الأول بدخول العلامات التجارية الصينية فى الأسواق المصرية ومنافستها على لقب الأرخص.

أسعار السيارات الجديدة فى مصر 2020:

نسرد لكم أرخص 10 سيارات جديدة فى مصر، وهى كالتالى:

1- السيارة زوتى z100:

أعلن وكيل السيارة زوتى عن تخفيض سعر السيارة زوتى z100 موديل 2020 ليصل سعرها إلى 131.500 جنيه.

والسيارة الصغيرة الهاتشباك صاحبة لقب الأرخص فى مصر مزودة بموتور من 3 اسطوانات وسعة 1 لتر وناقل حركة يدوى، وتستهلك الوقود بمعدل 5.3 لتر لكل 100 كيلو متر، وتعتبر كذلك من السيارات الموفرة جداً للبنزين.

2- السيارة سوزوكى ألتو:

بمحرك سعة 800 سى سى وناقل حركة يدوى واستهلاك 3 لتر لكل 100 كيلو، ويبلغ سعر سوزوكى التو 2019 مبلغ 133.900 جنيه مصرى.

3- السيارة لادا جرانتا:

يبلغ سعر لادا جرانتا 148 ألف بمحرك سعة 1600 سى سى وناقل يدوى.

4- شيفورليه لانوس:

بمحرك سعة 1.5 لتر، وناقل حركة يدوى، وصل سعر السيارة الشيفورليه لانوس موديل 2020 إلى 171.600 جنيه مصرى.

5- شيرى اريزو 5 :

السيارة الصينية التى تأتى بمواصفات جيدة وسعر يبدأ من 168.900 جنيه، تأتى اريزو 5 موديل 2020 محرك سعة 1.5 لتر وناقل يدوى من 7 سرعات.

6- شيرى انفى:

وسعرها الرسمى 175.000 جنيه وتأتى بمحرك سعة 1500 سى سى و قوة 109 حصان.

7- السيارى بى واى دى f3 :

ويبلغ سعر موديل 2020 مبلغ 178.000 جنيه، ومحرك سعة 1500 سى سى.

8- السيارة بروتون ساجا:

بمحرك سعة 1300 سى سى وناقل يدوى واستهلاك اقتصادى للبنزين تأتى السيارة بروتون ساجا الجديدة بسعر 184.900 جنيه للمانوال و 199.900 جنيه للأوتوماتيك.

9- السيارة رينو لوجان:

تنافس شركة رينو الفرنسية بالسيارة لوجان بمحرك 1.6 لتر اوتوماتيك، واستهلاك اقتصادى 6.2 لتر لكل 100 كيلو، وتأتى بسعر 188 الف للفئة القياسية و 200 الف للفئة الثانية و 213 للفئة الثالثة و 225 الف للفئة الرابعة، و 238 ألف جنيه للفئة الخامسة، بينما تبلغ الفئة السادسة مبلغ 247 ألف جنيه.

10- السيارة هيونداى فيرنا:

بمحرك سعة 1.5 لتر وقوة 106 حصان تقدم هيونداى السيارة فيرنا زيرو 2019 بمبلغ 192.500 جنيه للفئة القياسية ومبلغ 193.500 جنيه للفئة الثانية، بينما الفئة الثالثة وصل سعرها ل 197 الف جنيه