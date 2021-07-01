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أرخص 5 سيارات جديدة “وكالة” في الكويت

بواسطة أحمد ياسين
ارخص 5 سيارات في الكويت ارخص 5 سيارات في الكويت

يتميز سوق السيارات بدولة الكويت بتنوعه الشديد من حيث الموديلات المتاحة والمواصفات والأشكال والأسعار، ويبحث الراغبين في تملك سيارة حسب قدراتهم المالية المتاحة، فهناك من يبحث عن السيارات الفارهة غالية الثمن، وهناك من يرى أن احتياجاته وإمكانياته لا تتناسب إلا مع السيارات زهيدة الثمن، وسنحاول هنا من خلال موقع كلمة دوت أورج أن نلقي الضوء على أقل خمس سيارات جديدة من الوكالة للراغبين في تملك سيارة تتناسب مع قدراتهم المالية.

أقل 5 سيارات جديدة سعرا في الكويت

السيارات التي سوف نعرضها في السطور التالية سعرها لا يتخطى 3000 دينار كويتي، وهي سيارات جديدة من الوكالة.

  • السيارة الأولى : رينو دوكر مانيوال / STANDARD 2020

تمتاز السيارة بموتور سعته 1600 CC وسعرها بالوكالة 3000 دينار كويتي.

رينو دوكر
  • السيارة الثانية : ميتسوبيشي ميراج اتوماتيك / GLX 2021

وهذه السيارة لها موتور بسعة 1200 CC  وسعرها بالوكالة 2899 دينار كويتي.

ميسوبيشي ميراج
ميسوبيشي ميراج
  • السيارة الثالثة : سوزوكي سويفت ديزاير اتوماتيك / GL 2021

وهذه السيارة لها موتور بسعة 1200 CC  وسعرها بالوكالة 2950 دينار كويتي.

سوزوكي سويفت ديزاير
  • السيارة الرابعة : تشنجان ايدا اتوماتيك / BASIC 2021

سعة موتور هذه السيارة 1500 CC وسعرها بالوكالة 2950 دينار كويتي.

تشنجان ايدا 2021
  • السيارة الخامسة : شيري اريزو 3 اتوماتيك / COMFORT 2021

سعة موتور هذه السيارة 1500 CC وسعرها بالوكالة 3000دينار كويتي.

شيري اريزو 3
أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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