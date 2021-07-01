أرخص 5 سيارات جديدة “وكالة” في الكويت

يتميز سوق السيارات بدولة الكويت بتنوعه الشديد من حيث الموديلات المتاحة والمواصفات والأشكال والأسعار، ويبحث الراغبين في تملك سيارة حسب قدراتهم المالية المتاحة، فهناك من يبحث عن السيارات الفارهة غالية الثمن، وهناك من يرى أن احتياجاته وإمكانياته لا تتناسب إلا مع السيارات زهيدة الثمن، وسنحاول هنا من خلال موقع كلمة دوت أورج أن نلقي الضوء على أقل خمس سيارات جديدة من الوكالة للراغبين في تملك سيارة تتناسب مع قدراتهم المالية.

أقل 5 سيارات جديدة سعرا في الكويت

السيارات التي سوف نعرضها في السطور التالية سعرها لا يتخطى 3000 دينار كويتي، وهي سيارات جديدة من الوكالة.

السيارة الأولى : رينو دوكر مانيوال / STANDARD 2020

تمتاز السيارة بموتور سعته 1600 CC وسعرها بالوكالة 3000 دينار كويتي.

السيارة الثانية : ميتسوبيشي ميراج اتوماتيك / GLX 2021

وهذه السيارة لها موتور بسعة 1200 CC وسعرها بالوكالة 2899 دينار كويتي.

السيارة الثالثة : سوزوكي سويفت ديزاير اتوماتيك / GL 2021

وهذه السيارة لها موتور بسعة 1200 CC وسعرها بالوكالة 2950 دينار كويتي.

السيارة الرابعة : تشنجان ايدا اتوماتيك / BASIC 2021

سعة موتور هذه السيارة 1500 CC وسعرها بالوكالة 2950 دينار كويتي.

السيارة الخامسة : شيري اريزو 3 اتوماتيك / COMFORT 2021

سعة موتور هذه السيارة 1500 CC وسعرها بالوكالة 3000دينار كويتي.