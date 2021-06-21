أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2021 وكيفية شحن البطارية

تم طرح السيارات الكهربائية في مصر وقد تمت تجربة السيارات منذ ما يصل إلى أسبوعين، وقد تم طرح السيارة بسعر مناسب، وقد أوضح وزير قطاع الأعمال أن مصر تضم شركتين مالكة لمحطات السيارات الكهربائية ومن المقرر أن تتواجد شركة أخرى معهم، في السطور القادمة نوضح أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2021.

أسعار السيارات الكهربائية في مصر 2021

قدمت وزارة المالية الدعم على بيع السيارات الكهربائية في مصر لكل من سيارات الأجرة والملاكي، وقد أوضحت الوزارة أن أسعار السيارات الكهربائية في مصر لعام 2021 تتراوح بين 290 ألف جنيه مصري و400 ألف جنيه مصري.

هذا وقد أوضح السيد هشام توفيق في مداخلة هاتفية على برنامج يحدث في مصر على شاشة قناة mbc مصر أن بطارية السيارات الكهربائية تأتي على النحو التالي:

بطارية يصل مداها إلى 250 كيلو تقريبا، وهو ما يحتاج إلى شحن قدرة 38 كيلووات.

في حالة الشحن بقدرة 51 كيلووات فمداها يصل إلى 400 كيلو.

في حالة الشحن بقدرة 61 كيلووات يكون المدى 900 كيلو.

كيفية شحن السيارة الكهربائية

تم توضيح إمكانية شحن السيارة من المنزل، حيث أن وزير قطاع الأعمال السيد هشام توفيق قد أوضح أن الشحن من الممكن أن يكون من فيشة المنزل، إلا أنها تحتاج لوقت أطول من تلك الفيش التي تم تجهيزها من قبل الدولة لشحن السيارة الكهربائية، فهي أسرع، وبالتالي يحتاج الفرد إلى فيشة منزلية قيمتها 4600 جنيه مصري، ويتم تجهيزها بقيمة 400 جنيه مصري.