أسعار السيارات المستعملة اليوم بمصر 9 أغسطس| وفق بيانات سوق الجمعة بالحي العاشر بمدينة نصر

كم هي أسعار السيارات المستعملة اليوم، سؤال قطاع السيارات الأهم على الإطلاق، وتزداد أهميته يوم الجمعة تحديداً، حيث انه يوم محفل عرض السيارات المستعملة بمصر بالمستوى الأكبر على الإطلاق، ففي يوم الجمعة تكثر أسواق المستعمل للسيارات وتنشط حركة بيع وشراء السيارات المستعملة بشكل كبير جداً، وعليه سوف نُقدم تقرير الجمعة 9 أغسطس حول أسعار السيارات المستعملة بحسب بيانات سوق الحي العاشر اليوم بمدينة نصر.

وللعلم الأسعار التي سنوضحها بالتقرير هي من واقع متابعة بيع وشراء السيارات المستعملة ليوم الجمعة وفق قوائم الأسعار المُعلنة بسوق الحي العاشر، مع التأكيد قطعاً أن سوق المستعمل بالسيارات متنوع ومُتباين في مستويات الأسعار بشكل كبير حسب حالة السيارة نفسها المعروضة للبيع، لكن الأسعار التالية هي قوائم الأسعار الأكثر دقة وطلباً بالسوق للسيارات المستعملة.

ما هي أسعار السيارات المستعملة اليوم بسوق الجمعة 9 أغسطس بمصر

بداية نحن في فترة شك الشراء، وما معنى هذا؟ هناك توقعات شبه مؤكدة بتراجعات جذرية سوف تشهدها أسعار السيارات الجديدة سواء 2019 أو 2020، وهذا كما هو معروف ناتج عن القرارات التي صدرت منذ ما يرقب من ستة أشهر بمصر وتعلق بقوانين الجمارك تحت مُسمى زيرو جمارك، وما أعقبها حملة “خليها تصدي” التي ساهمت في تراجع الأسعار.

وبالتالي انعكس هذا جلياً على أسعار السيارات المستعملة هذا الأسبوع، والملاحظ أن الانعكاس لم يأتي بتراجع أسعار السيارات المستعملة، أو قلل أصحاب السيارات المستعملة من السعر المطلوب، بل الانعكاس تجلى في حالة الركود الملحوظة بالمقارنة الشهر الماضي لترقب الجميع تراجع أسعار السيارات الزيرو، حيث من الممكن جداً شراء سيارة زيرو بثمن سيارة مستعملة.. والآن هيا بنا نستعرض الأسعار.

الماركة: فيات الموديل: 127-128 العام: من 1977 إلى 2006 السعر: يتراوح من 28 ألف ج – 63 ألف ج.

الماركة: هيواندي أكسنت الموديل: من العام 1992 إلى 1999 السعر: يتراوح من 57 ألف ج – 83 ألف ج.

الماركة: سوزوكي ماروتي الموديل: من العام 1999 إلى 2014 السعر: يتراوح من 48 ألف ج – 88 ألف ج.

الماركة: تويوتا ياريس الموديل: من العام 1997 إلى 2007 السعر: يتراوح من 133 الف جنيه إلى 148 ألف ج.

الماركة: تويوتا كورولا الموديل : من العام 1997 إلى 2007 السعر: يتراوح من 88 ألف ج إلى 211 ألف ج.

الماركة: دايو لانوس الموديل: من العام 1999 إلى 2008 السعر: يتراوح من 65 ألف ج إلى 105 ألف جنيه.

الماركة: دايو نوبيرا الموديل: من العام 2000 إلى العام 2006 السعر اليوم بسوق المستعمل: يتراوح من 65 ألف جنيه إلى 128 ألف ج.

وبالمتابعة اليومية لبدء تعاملات سوق المُستعمل للسيارات بمصر، سجلت اليوم السيارة ماركة نيسان صني سعر من 115 ألف ج إلى 190 ألف جنيه وذلك للموديل من العام 2010 وحتى موديل العام 2016، ثم وجد مع المتابعة أيضاً سعر السيارة من ماركة ميتسوبيشي لانسر يتراوح من 160 ألف جنيه إلى 315 ألف جنيه وذلك من موديل العام 2010 حتى موديل العام 2016.