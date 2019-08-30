أسعار السيارات المستعملة اليوم 30 أغسطس في مصر بسوق الجمعة شامل أحدث التغيرات

السيارات المستعملة وما يتعلق بهذا القطاع المهم في السوق التجارية للسيارات من أخبار ملف هام يستحق المتابعة بالأرقام والمؤشرات، خاصة عندما يتعلق رصد أسعار السيارات المستعملة بتوقيت سوق الجمعة الذي ينعقد أسبوعياً بعدة مناطق متفرقة بمصر تشمل الجمهورية كلها، ولعل أهمها وأوسعها نطاق وأكبرها في حركة التداول لبيع وشراء السيارات المستعملة، سوق الحي العاشر بمدينة نصر، فيها بنا وفق بيانات وأرقام هذا السوق والذي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الجمعة حركة البيع والشراء فيه نتعرف على أحدث أخبار السيارات فيما يخص قطاع المستعمل شامل مؤشرات الأسعار المطروحة.

التقرير الأسبوعي لسوق الجمعة للسيارات المستعملة

بداية طغت أجواء العروض التي يتم تقديمها من قبل الوكلاء للسيارات الجديدة من الماركات العالمية والمختلفة على سوق المستعمل، فوضح أن أصحاب السيارات المستعملة هذا الأسبوع أقل حدة وأكثر تساهل في انجاز عملية البيع وعرض الأسعار الخاصة بسياراتهم القديمة أو المستعملة داخل سوق الحي العاشر لسوق الجمعة بمدينة نصر، وربما هذا ما قد تستوضحه بنفسك عند التعرف على بيانات الأسعار فيما يلي والتي تؤكد أن المستعمل تراجع نوعاً ما.

الماركة: نيسان صني مستعمل من 2010 حتى 2016 السعر 105 حتى 175 ألف جنيه.

الماركة: ميتسوبيشي لانسر مستعمل من 2010 حتى 2016 السعر 150 حتى 300 ألف جنيه.

الماركة: هيونداي إلنترا مستعمل من 2003 حتى 2016 السعر 83 حتى 325 ألف جنيه.

الماركة: هيونداي أكسنت مستعمل من 1992 حتى 1999 السعر 52 حتى 72 ألف جنيه.

الماركة: دايو نوبيرا مستعمل من 2000 حتى 2006 السعر 60 حتى 120 ألف جنيه.

الماركة: بروتون جين مستعمل من 2006 حتى 2016 السعر 63 حتى 202 ألف جنيه.

الماركة: تويوتا ياريس مستعمل من 1997 حتى 2007 السعر 120 حتى 135 ألف جنيه.

الماركة: تويوتا كورولا من 1997 حتى 2007 السعر 80 حتى 205 ألف جنيه.

الماركة دايو لانوس من 1999 حتى 2008 السعر 60 حتى 102 ألف جنيه.

الماركة: سوزوكي ماروتي من 1999 حتى 2014 السعر 38 حتى 78 ألف جنيه.

ووجدنا سيارات مثل فيات وهي سيارة قديمة بالفعل ولكن لا تزال تتواجد بالسوق من موديلات 1977 وموديلات حديثة نسبياً من العام 2006 وذلك موديلات 127 وموديلات 128 منها، ووجدنا أسعار تلك السيارات اليوم الجمعة 30 أغسطس تبدأ بسعر 18 ألف جنيه ولكن ليست بحالة جيدة، إلى سعر 60 ألف جنيه.