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“أسعار السيارات” المستعملة في السوق المصري 2019

كتب أسامة محمدفي آخر تحديث
“أسعار السيارات” المستعملة في السوق المصري 2019
أسعار السيارات المستعملة في مصر 2019

يحتل مجال بيع وشراء “السيارات المستعملة” داخل السوق المصري أهمية كبري لدي الراغبين في البحث عن سيارة مستعمله، وتختلف “أسعار السيارات المستعلمة” في السوق طبقاً لنوع كل سيارة والموديل الخاص بها وبحسب المسافة التي قطعتها كل سيارة من حيث الكيلومترات، ويختلف سعر السيارة المستعلمة عن سيارة اخري طبقاً لحالة السيارة من مدي استهلاكها، وسنوضح لمحبي البحث عن السيارات المستعملة الأسعار المتداولة حتي الآن في السوق المصري.

أسعار السيارات المستعملة في مصر 2019
أسعار السيارات المستعملة في مصر 2019

أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري 2019

نوع السيارة الموديل يتراوح
دايو نوبيرا 2005 من 91000 حتي 98000
شيفروليه أفيو 2011 120000 حتي 150000
دايو لأنوس 2008 من 90000 حتي 97000
هيونداي فيرنا 2017 160000 حتي 167000
 دايهاتسو تيريوس 2007 من 165000 حتي 173000
كيا سيراتو 2011 من 185000 حتي 194000
هيواندي اتوس 2011 من 82000 حتي 89000
رينو لوجان 2017 من 82000 حتي 90000
هيونداي ماتريكس 2007 138000 حتي 147000
كيا ريو 2015 225000 حتي 26000
نيسان صني 2016 من 195000 حتي 210000
ميتسوبيشي لانسر 2006 من 165000 حتي 173000
مازدا 323 2000 65000 حتي 74000
هيونداي أكسنت 2012 من 16000 حتي 172000
فيات سينا 2000 68000 حتي 72000
هيونداي النترا 2011 181000 حتي 189000
سكودا أوكتافيا 2007 165000 حتي 177000
كيا سبكترا 2002 89000 حتي 94000
أوبل استرا 2017 259000 حتي 267000
رينو ميجان 1999 55000 حتي 62000
رينو سانديرو 2016 119000 حتي 127000
اسبيرانزا 2010 71000 حتي 79000
تويوتا ياريس 2015 205000 حتي 216000
نصائح مهمه لراغبي شراء السيارات المستعملة في مصر
نصائح مهمه لراغبي شراء السيارات المستعملة في مصر

نصائح مهمه لراغبي شراء السيارات المستعملة

الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة مستعمله يتسرعون في الشراء دون النظر إلي أشياء وخطوات هامه يجب اتباعها قبل شراء أي سيارة مستعملة وهي:

  • يجب اخذ فني ميكانيكي متخصص ذو خبرة عند الشراء لفحص السيارة جيداً.
  • يجب عدم التسرع في شراء السيارة مرة واحدة فيجب البحث عدة مرات لان السعر المستعمل يختلف من شخص لأخر.
  • يجب تجربه السيارة لمدة أسبوع علي الأقل للتأكد من جود السيارة التي تم شراؤها.

 

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عن الكاتب

أسامة محمد

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