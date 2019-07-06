يحتل مجال بيع وشراء “السيارات المستعملة” داخل السوق المصري أهمية كبري لدي الراغبين في البحث عن سيارة مستعمله، وتختلف “أسعار السيارات المستعلمة” في السوق طبقاً لنوع كل سيارة والموديل الخاص بها وبحسب المسافة التي قطعتها كل سيارة من حيث الكيلومترات، ويختلف سعر السيارة المستعلمة عن سيارة اخري طبقاً لحالة السيارة من مدي استهلاكها، وسنوضح لمحبي البحث عن السيارات المستعملة الأسعار المتداولة حتي الآن في السوق المصري.
أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري 2019
|نوع السيارة
|الموديل
|يتراوح
|دايو نوبيرا
|2005
|من 91000 حتي 98000
|شيفروليه أفيو
|2011
|120000 حتي 150000
|دايو لأنوس
|2008
|من 90000 حتي 97000
|هيونداي فيرنا
|2017
|160000 حتي 167000
|دايهاتسو تيريوس
|2007
|من 165000 حتي 173000
|كيا سيراتو
|2011
|من 185000 حتي 194000
|هيواندي اتوس
|2011
|من 82000 حتي 89000
|رينو لوجان
|2017
|من 82000 حتي 90000
|هيونداي ماتريكس
|2007
|138000 حتي 147000
|كيا ريو
|2015
|225000 حتي 26000
|نيسان صني
|2016
|من 195000 حتي 210000
|ميتسوبيشي لانسر
|2006
|من 165000 حتي 173000
|مازدا 323
|2000
|65000 حتي 74000
|هيونداي أكسنت
|2012
|من 16000 حتي 172000
|فيات سينا
|2000
|68000 حتي 72000
|هيونداي النترا
|2011
|181000 حتي 189000
|سكودا أوكتافيا
|2007
|165000 حتي 177000
|كيا سبكترا
|2002
|89000 حتي 94000
|أوبل استرا
|2017
|259000 حتي 267000
|رينو ميجان
|1999
|55000 حتي 62000
|رينو سانديرو
|2016
|119000 حتي 127000
|اسبيرانزا
|2010
|71000 حتي 79000
|تويوتا ياريس
|2015
|205000 حتي 216000
نصائح مهمه لراغبي شراء السيارات المستعملة
الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء سيارة مستعمله يتسرعون في الشراء دون النظر إلي أشياء وخطوات هامه يجب اتباعها قبل شراء أي سيارة مستعملة وهي:
- يجب اخذ فني ميكانيكي متخصص ذو خبرة عند الشراء لفحص السيارة جيداً.
- يجب عدم التسرع في شراء السيارة مرة واحدة فيجب البحث عدة مرات لان السعر المستعمل يختلف من شخص لأخر.
- يجب تجربه السيارة لمدة أسبوع علي الأقل للتأكد من جود السيارة التي تم شراؤها.
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