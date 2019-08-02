أسعار السيارات المُستعملة اليوم بمصر 2 أغسطس| وفق بيانات سوق الجمعة بالحي العاشر بمدينة نصر مع مُستهل الشهر الجديد

لا يمكن أن تكتمل المعلومات حول بيانات أسعار السيارات الجديدة قبل التعرف والمقارنة مع أسعار السيارات المستعملة، ولا يمكن أن تكتمل المعلومة حول أسعار السيارات المستعملة في مصر، قبل التعرف وبدقة وشمول على أسعار السيارات المستعملة بأسواق الجمعة من كل أسبوع بمختلف أنحاء الجمهورية، ولن تجد أفضل من سوق الحي العاشر بمدينة نصر كدليل لأسعار السيارات المستعملة.

ووفق تلك المُعطيات نُقدم لكم، تقرير أسعار السيارات المستعملة اليوم بمصر بتاريخ 2 أغسطس 2019 عن سوق الحي العاشر بمدينة نصر لسوق الجمعة من كل أسبوع لعرض وبيع وتداول السيارات المستعملة بالسوق المصرية بجميع الماركات والموديلات المتاحة للبيع كمستعمل.

كم هي أسعار السيارات المُستعملة اليوم في مصر

بداية لاحظنا بسوق الجمعة اليوم 2 أغسطس ملاحظتين يجب تسجيلهما لتعم الفائدة، الأولى أن هناك مُغالاة في الأسعار من قبل بائعي ومالكي بعض ماركات السيارات المًستعملة لا تتناسب مع توقعات عرض السيارات الجديدة 2020 بأسعار تنافسية غير مسبوقة، والملاحظة الثانية، أن سوق رغم كثر المتابعين والمُتفرجين مُصاب بالركود ربما لارتفاع السعر الذي ليس له مبرر.

وبداية بدأنا بتتبع أسعار السيارة المستعملة ماركات “نيسان صني” ووجدنا الموديلات المعروضة من عام 2010 لعام 2016، ووجدنا السعر المطلوب 115 ألف ج إلى 185 ألف جنيه، وبرصدنا للسيارات من ماركة “ميتسوبيشي لانسر” وجدنا موديلاتها بالسوق بتاريخ 2 أغسطس من موديل 2010 حتى 2016 والسعر المطلوب فيها 155 ألف جنيه إلى 310 ألف جنيه.

ثم انتقلنا لرصد سعر السيارة هيونداي النترا والمستعمل منها متوفر من موديل العام 2003 حتى 2016 ووجدنا السعر المطلوب فيها اليوم من 85 ألف جنيه إلى 340 ألف جنيه، ثم وجدنا السيارات المستعملة ماركة “هيونداي أكنست” تتواجد بالسوق بموديلات من العام 1992 إلى 1999 والمطلوب فيها اليوم من 55 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه.

ثم وجدنا اليوم الجمعة 2 أغسطس السيارة ماركة “دايو نوبيرا” بموديلات من 2000 لعام 2006 مطلوب فيها سرع يبدا من 70 ألف جنيه حتى 130 ألف جنيه، ومع المتابعة نجد السيارة المستعملة ماركة “بروتون جين 2” من العام 2006 حتى 2016، مطلوب فيها من 70 ألف ج حتى 210 ألف ج.

ثم انتقلنا في عملية الرصد وتابعنا السيارة المستعملة ماركة “تويوتا ياريس” وجدنا المتوفر منها للبيع من موديل 1997 للعام 2007 والمطلوب فيها سعر من 130 ألف جنيه إلى 140 ألف جنيه، أما تويوتا كورولا فلقد توفرت بسوق الجمعة اليوم من الموديل 1997 – 2007 وبسعر من 90 – 210 ألف جنيه.

وانتقلنا لنتابع أخبار السيارات من ماركة “دايو لانوس” فوجدنها بالسوق اليوم من موديل 1999 حتى 2008 والسعر المطلوب فيها من 70 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه، ووجدنا السيارة سوزوكي ماروتي والتي يكثر الاقبال عليها في العادة كانت بموديلات من 1999 حتى 2014 ولكنها بأسعار حقاً لا تتناسب مع إمكانيات سيارة بمثلها فلقد وجدنا السعر المطلوب فيها من 50 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه.