أسعار السيارات المُستعملة اليوم بمصر 26 يوليو| وفق بيانات سوق الجُمعة بالحي العاشر مدينة نصر

السيارات المستعملة مجال كبير ومتشابك بل ومُعقد في سوق السيارات ككل، فهو ليس كنظيره سوق السيارات الجديدة أو “الزيرو” يحكمه قواعد ثابتة تمكنك من تحديد سعر السيارة بدقة وفق مواصفات وإمكانيات مُحددة من قبل بواسطة الشركة المُصنعة، بل إن السيارات المستعملة قطاع يحكمه “حالة السيارة” بالأساس وهذا لا يمكن التعرف عليه إلا من واقع الخبرة والتجربة والمناظرة.

وعليه فنحن نُقدم لك التقرير الأسبوعي لبيانات أسعار أسواق المستعمل اليوم الجمعة 26 يوليو 2019، وذلك حسب المؤشرات المُعلنة عن أشهر أسواق المستعمل بمصر والتي تنعقد يوم الجعة كل أسبوع بالحي العاشر بمدينة نصر، فهيا بنا بالأرقام نتطلع على أحدث أسعار السيارات المستعملة بمصر لهذا الأسبوع.

أسعار السيارات المُستعملة اليوم الجمعة 26 يوليو بمصر

بداية يجب أن تعلم، أنه إذا لم يكن لديك الخبرة الكافية بالسيارات، ونقصد هنا السيارات المستعملة، لا تبخل في الاستعانة بالخبرة حتى لو بمقابل المال عند شراء سيارة مستعملة، فأنت تضع المال مقابل موتور وقطعة حديد ليس لها أي ضامن إذا تعرضت لسيارة مستعملة ذات حالة غير جيدة، فهذا بكل المعاني سوف يسبب لك الجحيم، والآن هيا بنا نوضح لك بالموديلات أسعار السيارات المستعملة بمصر اليوم.

وجدنا أن سعر السيارة المستعملة الجمعة 26 يوليو ماركة “هيونداي أكسنت” وذلك للموديلات من العام 1992 حتى موديل العام 1999 سجلت سعر يبدأ من 55 ألف جنيه إلى سعر 80 ألف جنيه، وسجلت اليوم السيارة المستعملة “دايو نوبيرا” من موديلات العام 2000 إلى موديلات العام 2006 سجلت أسعار تبدأ من 70 ألف جنيه إلى 130 ألف جنيه.

وكان السعر الخاص بالسيارة المستعملة ماركة “بروتون جين2” اليوم الجمعة من موديلات العام 2006 إلى العام 2016، سجلت أسعار تبدأ من 70 ألف جنيه إلى 190 ألف جنيه، وجاء سعر السيارة المستعملة ماركة “تويوتا ياريس” من موديلات الأعوام 1997 إلى 2007 لتسجل الجمعة أسعار تبدأ من 130 ألف جنيه إلى 140 ألف جنيه.

أما الموديل الأخر الأكثر شعبية من تويوتا وهو “كورولا” من الأعوام 1997 حتى 2007، فلقد سجلت أسعار اليوم 26 يوليو تبدأ من 90 ألف جنيه إلى 210 ألف جنيه، وجاء سعر اليوم الجمعة للسيارة من الأعوام 1999 حتى 2008 ماركة دايو لانوس لتبدأ من 75 ألف جنيه إلى 110 ألف جنيه.

وبمتابعة أسعار سوق الجمعة بالحي العاشر بمدينة نصر وجدنا أيضاً، أن السيارة المستعملة “نيسان صني” من موديلات العام 2010 إلى العام 2016، قد سجلت سعر يبدأ من 110 ألف جنيه إلى 190 ألف جنيه، ولقد سجلت السيارة المستعملة ” ميتسوبيشي لانسر” اليوم 26 يوليو أسعار تتراوح من 160 ألف جنيه 308 ألف جنيه وذلك من موديلات الأعوام 2010 حتى العام 2016.

واستمراراً للمتابعة لأسعار السيارات المستعملة يوم الجمعة 26 يوليو، سجلت السيارة المستعملة ماركة ” هيونداي إلنترا” من موديلا الأعوام 2003 إلى 2016، أسعار تبدأ من 87 ألف جنيه، إلى 337 ألف جنيه، واتضح من متابعة السوق اليوم، أن السيارة المستعملة ماركة “شاهين” وذلك من موديلات الأعوام 1998 حتى العام 2006، سجلت اليوم سعر يبدأ من 46 ألف جنيه إلى 78 ألف جنيه.

ووجد بالسوق اليوم أن سعر السيارة “لادا” المُستعملة من العام 1992 حتى العام 2006، سجلت أسعار تبدأ من 48 ألف جنيه إلى 68 ألف جنيه، أما السيارة المستعملة “سوزوكي ماروتي” من موديلات العام 1999 حتى العام 2014 فلقد سجلت أسعار تبدأ من 42 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه وذلك ليوم الجمعة 26 يوليو بسوق الحي العاشر بمدنية نصر للسيارات المُستعملة.