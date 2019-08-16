أسعار السيارات المُستعملة اليوم في مصر 16 أغسطس| وفق بيانات سوق الجمعة للحي العاشر بمدينة نصر

أسعار السيارات اليوم في مصر بسوق الجمعة للماركات المستعملة، هي أحد الاهتمامات التي تُسيطر كل أسبوع على مُتابعي أخبار وأسعار قطاع سوق السيارات بمصر، وسوق المستعمل للسيارات عريض ومتسع وتتعدد عناصره نظراً لأن السيارات المستعملة بشكل عام لا يمكن تقيمها بسعر محدد ولا يمكن تقيم التغيرات العامة الخاصة بأسعارها سواء بالارتفاع أو الانخفاض مثل تقييم السيارات الجديدة “الزيرو” والتي يتم تقيم سعرها من قبل الوكيل الحصري لها وفق قواعد ثابتة ومُعلنة، فلكل سيارة مستعملة حالتها التي تُحدد قطعاً كم هو سعرها، لكن بهذا التقرير ستجد متابعة بالأرقام لمعدلات تلك الأسعار لكل ماركة من السيارات المستعملة اليوم وموديلها.

كم هي أسعار السيارات المستعملة بمصر

بداية ومع رصد الساعات الأولى من التعاملات على شراء أو بيع السيارات المستعملة بسوق الجمعة، طغت أخبار تراجعات أسعار السيارات الجديدة خاصة من موديلات 2019 على مؤشرات أسعار السيارات المستعملة اليوم 16 أغسطس بمصر ليوم الجمعة بسوق الحي العاشر، وبدا هناك تراجع بالأسعار، وإن كان المشتريين لا يزالون يرون الأسعار مبالغ فيها نظراً لكون السيارات مستعملة وكون هناك تراجع بالفعل بأسعار السيارات الجديدة 2019 و سيارات موديل 2020.

سعر السيارة المستعملة ماركة ” شاهين” من 45 ألف – 75 ألف وذلك لموديل 98-2006.

سعر السيارة المستعملة ماركة “لادا” من 44 ألف – 60 ألف وذلك لموديل 92-2006.

سعر السيارة المستعملة ماركة “هيونداي أكنست” من 55 ألف-80 ألف وذلك لموديل 92-99.

سعر السيارة المستعملة ماركة “ماروتي” من 40 ألف – 80 ألف وذلك لموديل 99-2014.

سعر السيارة المستعملة ماركة “تويوتا ياريس” من 125 ألف – 135 ألف وذلك لموديل 97-2007.

سعر السيارة المستعملة ماركة “تويوتا كورلا” من 80 ألف – 205 ألف وذلك لموديل 97-2007.

سعر السيارة المستعملة ماركة “دايو لانوس” من 65 ألف – 105 ألف وذلك لموديل 99-2008.

بينما سجلت السيارة من ماركة “دايو نوبيرا” من 65 ألف – 125 ألف وذلك لموديل من 2000-2006، وسعر السيارة المستعملة من ماركة “بروتون جين” من 65 ألف – 205 ألف وذلك لموديل من 2006-2016، وسعر السيارة المستعملة من ماركة “نيسان صني” اليوم 16 أغسطس من 110 ألف – 180 ألف وذلك للموديلات من 2010 – 2016.

وتابعنا أسعار السيارات المُستعملة من ماركة “ميتسوبيشي لانسر” فوجدنا السعر اليوم الجمعة 16-8-2019 بسوق الحي العاشر من 150 ألف – 300 ألف وذلك لموديلات من 2010-2016، وعن السعر الذي تم إعلانه صباح اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019 وفق عروض السيارات المُستعملة بسوق الحي العاشر بمدينة نصر للسيارة ماركة “هيونداي إلنترا” من موديلات الأعوام التي تبدأ من 2003 حتى 2016 فسجلت أسعار من 84 ألف جنيه حتى 330 ألف جنيه.