أسعار السيارات المُستعملة بسوق الجمعة اليوم بمصر 20 سبتمبر| الركود يسود السوق ويؤثر على البائعين

السيارات المستعملة مؤشر هام بأسواق السيارات بأي مكان بالعالم، فالسيارات المستعملة وسوقها كيان له عوامله ومؤثراته التي تنعكس في النهاية على سوق السيارات بكامله سواء كان مُستعمل أو جديد، وبمصر تعددت متغيرات سوق السيارات من بداية 2019 وبدأت الأسعار فعلياً تتغير وفق تلك العوامل التي أثرت على عروض الوكلاء ودفعتهم إلى تخفيض موديلات وطرازات 2019، ورغم هذا ظل الطلب على شراء السيارات متواضع.







وامتدت محدودية الطلب على شراء السيارات، إلى سوق السيارات المستعملة وبدا هذا واضحاً اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 بسوق الحي العاشر بمدينة نصر، فكيف كانت أسعار السيارات المستعملة اليوم بسوق المستعمل المصري، وكيف أثر الركود على حركة بيع وشراء السيارات اليوم.

أسعار المستعملة الجمعة 20 سبتمبر بمصر







بجمع البيانات خلال تعاملات سوق المستعمل للسيارات بمصر اليوم الجمعة 20 سبتمبر وضح تراجع أسعار السيارات المستعملة وبدا واضح جداً أن ضعف الطلب على شراء السيارات المستعملة وذلك بعض عروض السيارات الجديدة بل وانتظار الجميع مزيد من التراجع بأسعار السيارات الزيرو، أثر على قرار البائعين للسيارات المستعملة واضطروا هذا الأسبوع لتخفيض الأسعار عن الأسعار بالأسبوع الماضي.

فوجدنا أن سعر اليوم الذي سجله سوق المستعمل للسيارات وذلك للسيارات من هيونداي أكسنت قد شهد تراجع من 2000 إلى 5000 جنيه من موديلات 92 حتى 99 لتسجل اليوم أسعار من 55 ألف إلى سعر 80 ألف، ووجدنا أن السيارات من ماركو المستعمل سوزوكي ماروتي قد تراجعت بنحو 3000 جنيه لتسجل من 40 إلى 80 ألف وهذا التراجع شمل موديلات 99 إلى موديلات 2014.

وتراجعت أسعار فيات شاهين المستعملة بمقدار 3000 جنيه من 98 للعام 2006 لتأتي الجمعة 20 سبتمبر بأسعار من 46 حتى 77 ألف جنيه، أما سيارات تويوتا اليوم فلقد ثبتت أسعارها نوعاً ما عدا سيارة تويوتا كورولا التي تراجعت بمقدار 2000 جنيه للموديل وتراوحت من 85 إلى سعر 207 ألف جنيه وذلك التراجع شمل موديلات من تويوتا كورولا من 97 للعام 2007، أما السيارة تويوتا ياريس المستعملة ثبت سعرها عند معدل من 125 – 135 ألف جنيه وذلك الثبات جاء لموديلات من 97 للعام 2007.

وبدت السيارات اليوم المستعملة من ماركة ميتسوبيشي لانسر متراجعة أيضاً عن الأسبوع الماضي بمعدلات حسب البائعين بدأت من 2000 إلى 5000 جنيه تراجع، فوجدناها اليوم تبدأ بالسوق من سعر 155 ألف لسعر 305 ألف وذلك لموديلاتها من 2010 حتى 2016، لكن ثبت سعر نيسان صني اليوم من موديلات 2010 للعام 2016 ووضح سعرها يتراوح بسوق الحي العاشر اليوم من 110 حتى سعر 185 ألف جنيه.