أسعار السيارات المُستعملة بمصر اليوم بسوق الجمعة 19 يوليو 2019| المُغالاة في الثمن السِمة الأساسية رغم تراجع “الزيرو”

يتطلع كل يوم جمعة من نهاية الأسبوع مُتابعي سوق السيارات بمصر أن يتعرفوا على أسعار السيارات المستعملة في هذا اليوم تحديداً، فهو أصبح بمثابة البورصة الأسبوعية لتداول السيارات المُستعملة بيعاً وشراء، ومن أكبر الأسواق في مصر على الإطلاق لعرض السيارات المستعملة لبيعها هو سوق الحي العاشر بمدينة نصر.

وبهذا السوق الذي يبدأ الإعداد له من ساعات ليل الخميس، تجد أغلب إن لم يكن كل ماركات السيارات المُستعملة بمختلف الموديلات والمستويات السعريه، ونحن بهذا التقرير نوضح أسعار السيارات المستعملة بسوق الحي العاشر بتاريخ 19 يوليو، وسط ملاحظة عامة من جميع متابعي وراصدي حركة بيع وتداول السيارات المستعملة بمصر، أن هناك مُغالاة حقيقة في عرض أسعار المستعمل رغم تراجع أسعار السيارات الزيرو، مما جعل الكثيرون داخل السوق يتهامسون بسؤال منطقي، ما الذي يجعلني أشتري سيارة مستعملة من 7 أعوام في حين بنفس سعرها المعروض استطيع شراء أخرى جديدة موديل العام .. فهيا بنا نتعرف على أسعار المستعمل اليوم ونقارن.

ما هي أسعار السيارات المستعملة في مصر بسوق الجمعة

وفق هذا التقرير بتاريخ 19 يوليو رصدنا حركة ومؤشرات أسعار السيارات المستعملة بسوق الجمعة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، فوجدنا فعلياً أن هنا نوع من التشدد في البيع من قبل أصحاب السيارات المستعملة وعرض سياراتهم بأسعار عالية وبشكل غير مفهوم، فالطلب على السيارات قل بشكل كبير وتراجع سعر الدولار خفض من أسعار الزيرو، فما هو السبب المباشر لرفع الأسعار.

حقيقة لا يوجد تفسير إلا مجرد إحساس بان سوق الزيرو راكد، ومن ثم سينتعش سوق المستعمل، ولكن هذا تصور خاطئ لأن المغالاة في أسعار المستعمل دفعت بيها للتقارب مع أسعار السيارات الجديدة وهذا ما سوف نكتشفه عند الإطلاع على بيان أسعار السيارات المستعملة فيما يلي.

فلقد سجلت السيارة من ماركة “نيسان صني” وذلك من الموديل 2010 حتى الموديل 2016 أسعار تتراوح من 120 ألف جنيه حتى 195 ألف جنيه، وسجلت السيارة ماركة ” ميتسوبيشي لانسر” من موديل العام 2010 إلى موديل العام 2016 سعر من 170 ألف جنيه إلى 310 ألف جنيه.

وتراوحت أسعار السيارة “سوزوكي ماروتي” من موديل العام 1999 إلى العام 2014 أسعار تتأرجح وتتراوح من 48 ألف إلى 85 ألف جنيه، ووجدنا السيارة من ماركة “تويوتا ياريس” موديل العام 1997 إلى العام 2007 تتراوح من 125 ألف جنيه حتى 140 ألف جنيه، والسيارة من ماركة “تويوتا كورولا” من موديل 97 لموديل 2007 تتراوح من 95 ألف جنيه إلى 220 ألف جنيه وهذا من أحد الأمور اللافتة للغاية أن تجد سيارة مُصنعة من 12 عام تتجاوز 200 ألف جنيه.

أما السيارة ماركة فيات من موديل 1977 حتى 2007 وذلك للسيارات المستعملة فيات 127 وفيات 128 فتراوحت من 28 ألف جنيه إلى 58 ألف جنيه، وسجلت السيارة المستعملة هيونداي أكسنت من موديل 1992 إلى 1999 سعر من 65 ألف جنيه إلى 87 ألف جنيه.

وبالمتابعة لأسعار السيارات المستعملة اليوم بسوق الجمعة بتاريخ 19-7-2019 سجلت السيارة المستعملة ماركة شاهين من موديل العام 1998 حتى العام 2006 سعر يتراوح من 50 ألف حتى 80 ألف جنيه، والسيارة المستعملة “لادا” من موديل العام 1992 حتى 2006، سجلت أسعار من 55 ألف جنيه حتى 75 ألف جنيه.