أسعار السيارات المُستعملة في مصر اليوم 5 يوليو 2018 | وفق تقارير سوق الجمعة بالحي العاشر بمدينة نصر

أسعار السيارات بمصر، من الملفات الأكثر أهمية على الإطلاق في حركة الأسواق المحلية المصرية، فلا شك أن أسعار السيارات بوجه عام تُمثل احد أهم العناصر المُدرجة في تساؤلات البيع والشراء للمواطن المصري، ويقع في الصدارة وبكل وقت أسعار السيارات المُستعملة كبند هام جداً في المنظومة الخاصة بالعرض والطلب في سوق السيارات عموماً حتى وإن كان المُشتري يرغب في شراء سيارة زيرو .

فمعرفة سعر السيارة المُستعملة، والمقارنة في التكلفة والإمكانيات والحالة العامة بينها وبين السيارة الجديدة، إجراء هام لا شك أن مشتري وعميل سوق السيارات يحرص دوماً على القيام بيه، وجمع كافة المعلومات والبيانات عن أسعار السيارات الجديد منها والمُستعمل، ونحن بهذا التقرير الأسبوعي سوف نوضح إليكم أسعار السيارات المُستعملة اليوم بتاريخ 5 يوليو 2019، وذلك حسب البيانات المُعلنة من قبل سوق الجمعة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، والتي تُعد أكبر أسواق الجمهورية على الإطلاق في سوق المُستعمل بالنسبة للسيارات .

أسعار السيارات المُستعملة اليوم 5-7-2019

وبالمتابعة الأولية لحركة البيع والشراء بسوق المُستعمل بمنطقة الحي العاشر، تبين أن أسعار السيارات المستعملة تشهد حالة من الاستقرار في مُعدلات الأسعار المعروضة، ولا يزال الهاجس المُتعلق بإمكانية انخفاض أسعار السيارات الجديدة أكثر فارض نفسه بشكل كبير على أسعار المُستعمل .

كما أن الركود الذي أصاب سوق السيارات بشكل عام منذ ما يقرب من ثماني شهور مضت، لا تزال حركة تأثيره ممتدة حتى اللحظة، وفيما يلي سوف نوضح بالتفاصيل التي رصدنها من مصادرنا، أسعار السيارات المُستعملة اليوم كما ورد من بيانات سوق الجمعة بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر :

سجلت السيارة من ماركة “فيات شاهين” من موديل العام 1998 حتى العام 2006 أسعار تتراوح من 47 ألف جنيه حتى 68 ألف جنيه، وسجلت السيارة من ماركة “نيسان صني” استقرار في الأسعار بشكل ملحوظ لأسابيع متتالية، وسجلت الموديلات من نيسان صني من العام 2010 حتى العام 2016 أسعار تتراوح من 120 ألف جنيه حتى 190 ألف جنيه .

ووجدنا أن السيارة من ماركة “لادا” من موديل العام 1992 حتى العام 2006 سجلت أسعار تتراوح حسب السوق من 50 ألف جنيه حتى 70 ألف جنيه، أما السيارة من ماركة “فيات” موديل 127 وموديل 128 ومن العام 1977 حتى العام 2006 فلقد سجلت سعر 28 ألف إلى 65 ألف جنيه .

أما السيارة من ماركة “هيونداي إكسنت” من موديل 92 حتى موديل 99 سجلت أسعار تتراوح من 60 حتى 85 ألف جنيه، وسجلت السيارات المستعملة من ماركة “سوزوكي ماروتي” من موديل العام 99 حتى العام 2014 أسعار تتأرجح من 47 حتى 90 ألف جنيه .

وعن السيارات المُستعملة من ماركة تويوتا ياريس، فلقد سجلت من موديل العام 97 حتى العام 2007، سعر من 130 ألف إلى 140 ألف جنيه، وسجلت السيارة المستعملة من ماركة ” تويوتا كورولا” من العام 97 حتى 2007 سعر من 85 حتى 208 ألف جنيه .

وعن السيارة “دايو لانوس” فلقد سجلت من موديلات العام 99 حتى 2008، سعر يتراوح من 70 ألف حتى 110 ألف جنيه، وعن السيارة “دايو نوبيرا” من موديل 2000 حتى موديل 2006، فلقد سجلت سعر يتراوح من 70 حتى 130 ألف جنيه، وسجلت السيارة ” ميتسوبيشي لانسر” وذلك من موديل العام 2010 حتى 2016 سعر يتأرجح من 160 ألف حتى 315 ألف جنيه، وسجلت السيارة المستعملة من ماركة ” هيونداي إلنترا ” من العام 2003 حتى العام 2016 سعر يتراوح من 90 حتى 340 ألف جنيه .