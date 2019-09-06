أسعار السيارات المُستعملة في مصر| مع ختام تعاملات اليوم بسوق الجمعة 6 سبتمبر







يشهد قطاع السيارات بالسوق المصرية حالة من الترقب والانتظار بعد تشابك عديد العوامل التي يتوقع الكثير من المراقبين أن تأتي بعدد من التغيرات الكبيرة على أسعار السيارات في مصر سواء كانت الأسعار تتعلق بالجديد أو المُستعمل، فموسم طرح الأسعار بالسوق لا يزال مستمر وهناك تداخل بين طرح الموديلات الجديدة 2020 مع عروض موديلات 2019، كما يترقب الوكلاء والمشترين على حد سواء تأثيرات إلغاء وتحرير الدولار الجمركي على معدلات أسعار السيارات سواء كانت مستعملة وارد الخارج أو جديدة، كل هذا كان له تأثير على حركة وأجواء التعاملات بسوق المستعمل اليوم الجمعة.. وهذا ما سنوضحه لكم بأرقام أسعار السيارات المُستعملة اليوم 6 سبتمبر 2019.







أسعار السيارات المستعملة في مصر اليوم 6-9-2019

بعد ختام تعاملات بيع وشراء السيارات المستعملة بسوق الجمعة بمصر بمختلف أنحاء مصر، وتحديداً تعاملات البيع والشراء بسوق الحي العاشر داخل منطقة مدينة نصر، تبين أن أجواء الترقب لتغيرات محتملة بأسعار السيارات المستعملة قد أثر على مُعدل التعاملات اليوم، وساد السوق وضع تميز بالركود الشديد في حركة البيع والشراء، ورغم تراجعات أسعار السيارات المستعملة نوعاً ما عن الأسابيع الماضية إلا أن كثير من المتعاملين يرون أن الأسعار لا تزال مرتفعة بالنسبة لسيارات مُستعملة عندما يقارنون ذلك نسبياً بالسيارات الجديد موديلات 2019.







فمثلاً تجد أن السيارة من ماركة فيات شاهين بحالة مستعملة موديل 98-2006 تبدأ بسعر 46 ألف وتنتهي عند سعر 77 ألف، وتجد السيارة من العلامة التجارية لادا مستعملة تبدأ بسعر 45 ألف وتنتهي عند 65 ألف من الموديل 92-2006، وحتى السيارة فيات من الموديلات 77 إلى 2006 من فيات 127 وفيات 128 تبدأ من 20 ألف وتنتهي عند 60 ألف جنيه.

وجاء السعر اليوم للسيارة هيونداي اكسنت مستعملة موديلات 92-99بسعر بدأ من 55 ألف وانتهي عند 80 ألف، وجاءت السيارة المستعملة من ماركة سوزوكي ماروتي موديلات 99-2014 لتبدأ بسعر 40 ألف وتنتهي عند 80 ألف جنيه.







وبدأت سيارات تويوتا موديلات ياريس من العام 97-2007 لتبدأ بسعر 125 وتنتهي عند سعر 137 ألف جنيه، وتأتي سيارات كورولا من تويوتا من موديلات 97-2007 عند أسعار تبدأ من 85 وتنتهي عند 207 ألف جنيه، أما الأسعار الخاصة بالسيارة دايو موديل لانوس المستعملة من 99-2008 لتبدأ بسعر من 65 ألف وتنتهي عند سعر 105 ألف جنيه.

وجاءت السيارات دايو نوبيرا لتبدأ بسعر من 65 وتنتهي عند 128 ألف جنيه وذلك لموديلات 2000-2006، ثم وجدنا أن السيارة المستعملة من ماركة نيسان صني لتبدأ بسعر 110 حتى تنتهي عند سعر 185 ألف جنيه وذلك لموديلات 2010 حتى موديلات العام 2016.





