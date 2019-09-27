أسعار السيارات المُستعملة للبيع والشراء اليوم بسوق الجمعة بمصر 27 سبتمبر

يُعد يوم الجمعة من أكبر التجمعات التسويقية للسيارات المُستعملة وذلك نظراً لاعتياد المصريين ممارسة نشاطات البيع والشراء للسيارات المستعملة في ذلك اليوم عبر عدد من الأسواق التي تنتشر بجميع أنحاء مصر، ويُعد سوق الحي العاشر والذي يتخذ من مدينة نصر مركزاً له أكبر تلك الأسواق التي تعرض أسبوعياً كافة ماركات السيارات المستعملة للبيع والشراء، وعبر تقرير الأسبوع نُقدم لكم أحدث متابعة خاصة برصد أسعار السيارات المستعملة وذلك من كافة الماركات لليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019.







ما هي أسعار السيارات المُستعملة اليوم بمصر

جاءت نتائج متابعة حركة سوق المستعمل اليوم الجمعة 27-9-2019 وذلك بالحي العاشر بمنطقة مدينة نصر، بأن الأسواق لا تزال تُعاني من ركود البيع والشراء، والسبب منطقي نظراً لتلاحم عروض السيارات الجديدة من موديلات 2019 وطرح السيارات الجديدة من موديلات 2020، وهذا نوعاً ما صرف انتباه المشترين عن السيارات المستعملة بسبب متابعة أخبار وأسعار السيارات الجديدة ومقارنتها بسعر المستعمل الذي يراه الكثيرون فوق المستوى المطلوب ويحمل كثير من المبالغة.. ونتابع معكم الآن أسعار اليوم الجمعة 27 سبتمبر للسيارات المستعملة حسب بيان السوق الفوري.







الماركة: فيات شاهين الموديل: من 1998 لعام 2006 السعر الآن بالسوق من 45 حتى 75 ألف جنيه.

الماركة: لادا الموديل: من 1992 لعام 2006 السعر الحالي بالسوق من 44 حتى 64 ألف جنيه.

الماركة: هيونداي أكسنت الموديل: من 1992 لعام 1999 والسعر الآن بالسوق من 54 حتى 80 ألف جنيه.

الماركة: سوزوكي ماروتي الموديل: من 1999 لعام 2014 والسعر الحالي بالسوق من 40 حتى 82 ألف جنيه.

الماركة: تويوتا ياريس الموديل من 1997 للعام 2007 والسعر بالسوق اليوم من 124 لسعر 137 ألف جنيه.

الماركة: تويوتا كورولا الموديل من 1997 للعام 2007 والسعر الآن من 84 حتى 206 ألف جنيه.

الماركة: دايو لانوس الموديل من 1999 للعام 2008 والسعر بالسوق اليوم من 64 ألف جنيه لسعر 104 ألف جنيه.

الماركة: دايو نوبيرا الموديل من 2000 للعام 2006 والسعر بالسوق اليوم من 64 حتى سعر 127 ألف جنيه.

الماركة: بروتون جين الموديل من 2006 للعام 2016 والسعر الآن من 64 حتى سعر 206 ألف جنيه.

الماركة: نيسان صني الموديل من 2010 للعام 2016 والسعر الحالي بالسوق من 111 لسعر 185 ألف جنيه.

الماركة: ميتسوبيشي لانسر الموديل من 2010 للعام 2016 والسعر الآن من 154 لسعر 304 ألف جنيه.

الماركة: هيونداي إلنترا 2003 للعام 2016 والسعر بالسوق اليوم من 85 لسعر 333 ألف جنيه.

ولاحظ جميع رواد سوق المستعمل أن البائعين اضطروا تحت تأثير ضعف الطلب وضعف حركة البيع والشراء للسيارات المستعملة اليوم إلى تخفيضات بالأسعار المطلوبة عن الأسبوع الماضي.