أسعار السيارات مايو 2020| سيارات سيدان بأسعار أقل من 200 ألف جنيه

أسعار السيارات مايو 2020 بأقل من 200 ألف جنيه، حيث سنوفر لكم من خلال التقرير مجموعة من أفضل سيارات سيدان بأسعار معقولة في متناول الجميع، خاصة مع رغبة مجموعة من الزبائن في استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة، للتخلص من المشكلات التي تواجه السيارات المستعملة، ويمكنكم شراء السيارات التالية بأسعار اقتصادية.

أسعار السيارات مايو 2020

قدم وكلاء العلامات التجارية عدد من الطرازات ذات الأسعار الاقتصادية، والتي تتوافق إمكانياتها مع الزبائن، فيمكن الحصول على خيارات متعددة لسيارات عائلة بأسعار لا تتجاوز ال200 ألف جنيه، ومع إعفاء السيارات التركية المنشأ من الجمارك، تراجعت أسعار السيارات خلال الربع الأول من 2020، وللحفاظ على المنافسة، اضطر وكلاء العلامات اليابانية والإيطالية والكورية والروسية إلى تخفيض الأسعار هي الأخرى، ونوفر لكم من خلال التقرير 8 سيارات بأسعار لا تتعدى ال200 ألف جنيه.

سيارة لادا جرانتا

السيارة لادا جرانتا Facelift موديل 2020 تمتلك نواقل الحركة وسعتين من المحركات.

محرك رباعي سعة 1.6 لتر يقوة 87 حصان.

ناقل حركة يدوي 5 سرعات.

سعرها 155 ألف جنيه

السيارة الثانية بمحرك قوته 98 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات بسعر 169 ألف جنيه.

سيارة رينو لوجان

السيارة متوفرة ب6 فئات من التجهيزات، أسعارها ما بين 165 ألف جنيه و199 ألف جنيه. الفئتين الأولى والثانية بناقل يدوي من 5 سرعات. محرك رباعي سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان. الفئة الأولى سعرها 165 ألف جنيه والثانية 177 ألف جنيه. الفئة الثالثة والرابعة لها نفس المحرك الخاص بالفئتين الأولى والثانية. ناقل حركة أوتوماتيك به 4 سرعات. سعر الفئة الثالثة 188 ألف جنيه وسعر الفئة الرابعة 199 ألف جنيه.

سيارة سيفرولية لانوس

تمتلك محرك سعته 1.5 لتر بقوة 86 حصان.

نظام جر أمامي وناقل حركة يدوي 5 سرعات.

سعر الفئة الأولى 166.400 جنيه والثانية 171.600 جنيه.

سيارة بي واي دي f3

السيارة بفئة واحدة من التجهيزات. لها سواعد محرك رباعي السلندرات. المحرك بسعة 1.5 لتر وقوة 108 حصان. ناقل حركة 5 سرعات. السعر الرسمي 168 ألف جنيه.

سيارة شيري أريزو 5

الأسعار تبدأ من 169 ألف جنيه.

لها ناقل حركة يدوي 5 سرعات.

محرك رباعي سعته 1.5 لتر بقوة 114 حصان.

ناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات.

سعرها 189 ألف جنيه.

سيارة فيات تيبو

السيارة معفاة بالكامل من الجمارك، وانضمت لقائمة السيارات التي يقل سعرها عن 200 ألف جنيه. السعر الرسمي 189.900 ألف جنيه. بها محرك رباعي سعة 1.4 لتر بقوة 95 حصان. ناقل حركة يدوي 6 سرعات.

سيارة نيسان صني

النسخة الجديدة لها نفس محرك النسخ الأوتوماتيك.

سعته 1.5 لتر وقوته 108 حصان.

ناقل حركة يدوي 5 سرعات.

النسخة الجديدة سعرها 179.900 جنيه

سيارة شيفيروليه أفيو