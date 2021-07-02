أسعار السيارة لاندكروز 2022 في الكويت وأبرز المواصفات ووسائل الأمان

تختلف سعر السيارة لاندكروز 2022 في الكويت من فئة لأخرى فهي من السيارات المحببة للكثيرين في الكويت، والدول العربية بسبب ما تتميز به من كماليات إضافة إلى ارتفاعها مما يجعلها مناسبة لطبيعة الدول العربية الصحراوية، وطرحت السيارة لاندكروز 2022 بالكويت لفئتان مختلفتان في الإضافات والكماليات.

مواصفات السيارة لاندكروز 2022

السيارة لاندكروز 2022 من السيارات التي تتميز بالحداثة وبوجود كافة الكماليات الجديدة والمتطورة، فهي تحمل مواصفات رائعة يفضلها الكثيرون ومن أبرز وأهم ما تتميز به

محرك 6 سلندر توريو بسعة تصل إلى 3.5 لتر. قوة المحرك تصل إلى 409 حصان. قوة عزم دوران 650 نيوتن. ناقل حركة أوتوماتيكي 10 سرعات ومتوفر به خاصية التحكم اليدوي. سرعة تصل إلى 100 كم / 9 ثواني ويمكن أن تصل إلى 200 كم / ثانية. هيكل وشاسية منفصلين. شبك أمامية عريضة وبارزة. مصابيح LED أمامية مربعة. مصدات أمامية وخلفية. عتبات جانبية . مرايات بلون الهيكل. جنوط عجلات بقياس 20 بوصة. قوة الدفع الرباعي. نظام حماية وأمان متكامل. تقليل استهلاك الوقود. تقليل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون. تتسع لعدد 7 أفراد. مفتاح السيارة يعمل ببصمة الإصبع. نظام الفرامل متطور واحترافي. سهولة في عبور الطرق الوعرة والصحراوية.

أسعار السيارة لاندكروز 2022 في الكويت

يوضح الجدول التالي أسعار السيارة لاندكروز 2022 في الكويت والسعر الموضح هو السعر الأدنى والحد الأقصى للشراء لكل فئة.