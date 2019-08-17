أسعار بطاريات السيارات اليوم بمصر 17 أغسطس| وفق أحدث بيانات سوق قطع الغيار

بطارية السيارة، معنى ومفهوم وقيمة عملية ونظرية داخل هيكل وبناء السيارات بالعالم كله، فدائماً يُقال أن سلامة البطارية تعني باختصار سلامة القدرة الحركية للسيارة، ولا شك أن إهمال سلامة وآمن وجودة بطارية السيارة فضلاً عن أنه يعوق كفاءة العمل بالسيارة ككل إلا أن قد يُجهد جميع أجزاءها ويسبب مع الوقت مشاكل أنت في غنى عنها، فالبطارية كما هو معلوم تمد جميع وكل أجزاء السيارة بكل ما تحتاج إليه من الطاقة الكهربائية، ومن ضمن أهم تلك الأجزاء التي تعمل بطاريات السيارات على إمدادها بالطاقة اللازمة، هو قطعاً مُحرك السيارة.. وعليه نُقدم لكم بالتفصيل أحدث أسعار بطاريات السيارات بسوق السيارات المصرية لليوم السبت 17 أغسطس 2019.

أسعار بطاريات السيارات اليوم بمصر 17 أغسطس 2019

بداية وبمتابعة سوق قطع الغيار للسيارات بمصر، وجدنا أن الأسعار الخاصة بكافة أنواع البطاريات للسيارات ثابتة ولن نُصب بأي زيادات، وجاء ذلك ربما لحالة الركود التي تتعلق بقطاع السيارات عموماً ولا شك أن قطاع البيع بقطع غيار وإكسسوارات السيارات تأثر بيها، وأيضاً الثبات الممتد منذ عدة أشهر بسعر الدولار مقابل الجنيه كان له عامل مؤثر لثبات أسعار البطاريات بمصر.

سعر بطارية السيارة من نوع كلورايد السائلة بقدرة 70 أمبير مع تسليم بطاريتك القديمة سجلت اليوم 790 جنيه.

سعر بطارية السيارة اليوم من النوع الجافة بقدرة 70 أمبير وتسليم القديمة 820 جنيه.

سعر بطارية السيارة اليوم من نوع فارتا السائلة سجلت 875 جنيه.

وسجلت بطارية السيارة من نوع هانكوك الجافة بقدرة 70 أمبير 940 جنيه.

بينما وجدنا سعر البطارية من نوع النسر السائلة بقدرة 70 أمبير اليوم بمصر عند 780 جنيه بينما سجلت الجافة من نفس النوع سعر 810 جنيه، وبلغ سعر بطارية السيارة من نوع أيه سي ديلكو بمصر اليوم وبقدرة 70 أمبير سعر 710 جنيه، وبلغت البطارية من نوع إيفيري السائلة بقدرة 60 امبير سعر 1180 جنيه، وجاء سعر البطارية من نوع فارتا بقدرة 50 حتى 55 أمبير مع إمكانية إعادة الشحن بسعر 1140 جنيه.