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أسعار بطاريات السيارات في مصر – مايو 2020

بواسطة محمد عبد الرازق

بطارية السيارة تعمل على بدء تشغيل المحرك الكهربائي الذي يعمل على تشغيل محرك الاحتراق الداخلي سواءً كان يعمل بالبنزين أو بالديزل، لذلك وجود بطارية تعمل هامة جداً عند بداية التحرك بالسيارة , وتوجد انواع مختلفة من بطاريات السيارات في السوق المصري لشركات وماركات مختلفة .

اسعار البطاريات مع تسليم القديمة

سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبيرًا 790 جنيهًا.

سعر البطارية كلورايد الجافة 70 أمبيرًا 820 جنيهًا .

سعر البطارية “فارتا” السائلة 875 جنيهًا.

سعر البطارية هانكوك الجافة 70 أمبيرًا 940 جنيهًا

سعر البطارية النسر السائلة 70 أمبيرًا 780 جنيهًا.

سعر البطارية النسر الجافة 810 جنيهات.

سعر البطارية “إيه سي ديلكو AC delco” الجافة 70 أمبيرًا 710 جنيهات.

سعر البطارية إيفيري السائلة 60 أمبيرًا 1180 جنيهًا.

سعر البطارية فارتا من 50 إلى 55 أمبيرًا قابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

بطارية السيارة العادية التي تستعمل لبدء تشغيل السيارة تكون عادة بطارية الرصاص ذات فرق جهد 12 فولت، مكونة من 6 خلايا من الخلايا الجلفانية موصلة على التوالي . وتنتج كل خلية منهم 2,1 فولت فتكون محصلة التوصيل 12,6 فولت عندما تكون كاملة الشحن. وتتكون بطارية الرصاص من ألواح من الرصاص متبادلة مع ألواح من أكسيد الرصاص وكلاهما مغطس في محلول حامض الكبريتيك بتركيز 35 % وماء بنسبة 65 %. ويتفاعل هذا النظام تفاعلا كيميائيا تتحرر منه إلكترونات، وينشأ فرق جهد بين ألواح الرصاص وألواح أكسيد الرصاص ويتولد تيار كهربائي عند توصيل قطبي البطارية.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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