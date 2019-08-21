أسعار سيارات جيب 2019  .. أحدث سعر “Jeep” شيروكي – جراند

نوضح بالأرقام احدث اسعار سيارات جيب شيروكي وجراند 2019 لمن يرغب بسيارات الثبات والطرق الوعرة، حيث تتميز سيارات الجيب بالصلابة والقوة على التحمل وضخامة الحجم، بخلاف السيارت الأخرى، وعلى ذلك يمكنكم معرفة اسعار السيارات في مصر 2019 لكلاً من (اسعار سيارات شيفروليه – اسعار سيارات هيونداي – اسعار سيارات كيا – اسعار سيارات سكودا) حيث نهتم في موقع كلمة بأخبار السيارات واستعراض أحدث الأسعار لهواة السيارات.

وبالتالي نستعرض لقرائنا احدث اسعار جيب 2019 بمختلف الطرازات جيب شيروكي – شيروكي جراند) وهما الأكثر شهرة والأكثر طلباً من قبل عملاء وهواة ركوب Jeep التي تعتبر أكثر ثباتاً، في مختلف الطرق السريعة والصحراوية والزراعية.

اسعار سيارات جيب 2019

من خلال الجدول التالي نوضح بالأرقام احدث سعر لسيارات جيب 2019 لمن يرغب بشرائها كما يلي:

اسعار جيب شيروكي 2019

طراز السيارة السعر بالجنيه جيب شيروكي 2019 3.2L Longitude 890,000 جيب شيروكي 2019 3.2L Sport X 890,000

اسعار جيب جراند شيروكي 2019

طراز السيارة السعر بالجنيه جيب جراند شيروكي 2019 Laredo 5.7L 1,145,000 جيب جراند شيروكي 2019 Limited 5.7L 1,335,000

كما أن شركة جيب قامت بتزويد عوامل الأمان في السيارة هذا بخلاف قوة المحرك الخاص بها، والعمل على تعديل المقاعد لتكون أكثر راحة عن السابق في الطرازات السابقة والموديلات الأقدم، ومن أهم عوامل الأمان هو تطوير نظام التوازن الآمن للسيارة، كما أن السيارة مزودة بوسائد هوائية تحيط بجسم السائق وكراسي الركاب، كنوع من الأمان أثناء التعرض للحوادث.