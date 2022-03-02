أسعار ومواصفات تويوتا لاند كروزر برادو 2022 بالكويت والسعودية
تقدم تويوتا سيارة الدفع الرباعي الأكثر شعبية بالأسواق الخليجية، لاند كروزر برادو موديل 2022 بشكلها الجذاب وإمكانياتها الفريدة، فالسيارة اليابانية التي يعشقها المواطن الخليجي توفرها تويوتا بنوعين من المحركات، الأول بسعة 2700 CC، والآخر بسعة 4000 CC، أما بالنسبة للرفاهية والراحة والآمان فتوافرها في لاند كروزر بأحدث المواصفات التكنولوجية في العالم، وتتنوع بحسب سعر النسخة المطروحة.
مواصفات تويوتا لاند كروزر برادو 2022
الفئة الأولى من لاند كروزر برادو 2022 من طراز (تويوتا لاند كروزر برادو 2022 3 Door 2.7L GXR
) بدولة الكويت أو طراز (تويوتا لاند كروزر برادو 2022 2.7L TX) بالمملكة العربية السعودية متوفرة بالمواصفات التالية:
مواصفات المحرك
- سعة المحرك 2700 CC بقوة 160-164 حصان، 4 سليندر
- الدفع كلي والناقل أوتوماتيكي.
- خزان وقود حتى 87 لتر واستهلاك للوقود بمعدل 12.4 لتر لكل 100 كم.
- سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلو متر في الساعة، وتسارع بمعدل 13.5 ثانية لل100 كيلو الأولى.
سعر السيارة في السعودية والكويت
أعلى فئة تويوتا لاند كروزر برادو 2022 4.0L VXL
مواصفات المحرك
- سعة المحرك 4000 CC بقوة 271 حصان، 6 سليندر.
- الدفع كلي والناقل أوتوماتيكي.
- خزان وقود حتى 150 لتر واستهلاك للوقود بمعدل 13 لتر لكل 100 كم.
- سرعة قصوى تصل الى 200 كيلو متر في الساعة، وتسارع بمعدل 9 ثانية لل100 كيلو الأولى.
سعر هذا الطراز الذي يعد أعلى مواصفات من لاند كروزر برادو 2022، يصل الى 15905 دينار كويتي، وفي الأسواق السعودية يصل الى 204585 ريال سعودي.
الآمان والراحة
- ABS نظام الفرامل المانعة للإنغلاق و مساعد الفرامل BA
- وسائد هوائية و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD
- فتحات مكيف خلفية
- تحكم الصوت على عجلة القيادة، مشغل اقراص ليزر، بلوتوث، مدخل AUX,