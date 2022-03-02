أسعار ومواصفات تويوتا لاند كروزر برادو 2022 بالكويت والسعودية

تقدم تويوتا سيارة الدفع الرباعي الأكثر شعبية بالأسواق الخليجية، لاند كروزر برادو موديل 2022 بشكلها الجذاب وإمكانياتها الفريدة، فالسيارة اليابانية التي يعشقها المواطن الخليجي توفرها تويوتا بنوعين من المحركات، الأول بسعة 2700 CC، والآخر بسعة 4000 CC، أما بالنسبة للرفاهية والراحة والآمان فتوافرها في لاند كروزر بأحدث المواصفات التكنولوجية في العالم، وتتنوع بحسب سعر النسخة المطروحة.

مواصفات تويوتا لاند كروزر برادو 2022

الفئة الأولى من لاند كروزر برادو 2022 من طراز (تويوتا لاند كروزر برادو 2022 3 Door 2.7L GXR