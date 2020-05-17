أسعار ومواصفات رينو لوجان 2020| أسعار سيارة رينو لوجان في مايو 2020 في مصر

استقرت سيارة رينو لوجان سيدان الصغيرة العائلية خلال شهر مايو الحالي عند نفس مستوى أسعار الأشهر الخمسة الأخيرة دون تغيير، فنجد أن أسعارها تبدأ من 165 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية بسعر 177 ألف جنيه، وفقًا لما أعلنته الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM،وسنقدم لكم من خلال التقرير أسعار ومواصفات رينو لوجان 2020.

أسعار ومواصفات رينو لوجان 2020

سيارة رينو لوجان العائلية من أكثر السيارات شعبية في مصر خلال الفترة الأخيرة من بين السيارات الأوروبية، فنجد أن إجمالي مبيعات السيارة خلال الربع الأول من 2020 يصل إلى 2100 سيارة، والسيارة الأوتوماتيك مطروحة في السوق في مايو بأسعار:

الفئة الأولى: 188 ألف جنيه.

الفئة الثانية: 199 ألف جنيه.

الفئة الثالثة: 212 ألف جنيه.

الفئة الرابعة: 222 ألف جنيه.

مواصفات رينو لوجان 2020

السيارة مزودة بالآتي:

محرك رباعي سعته 1.6 لتر وقوته 90 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة.

ناقل حركة من 5 سرعات.

السرعة القصوى 175 كم في الساعة.

استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم.

نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS.

برنامج EBD الذي يقوم بتوزيع الفرامل إلكترونيًا.

برنامج ESP للتوزيع الإلكتروني.

مصابيح LED

برنامج التنبيه ضد السرقة.

الفئة الأولى والثانية

الفئة الأولى والثانية من رينو لوجان 2020 تتميز بعدد من وسائل الراحة والكماليات منها:

زجاج كهرباء أمامي وخلفي. كمبيوتر الرحلات. تكييف أحادي النطاق. مدخلAUX ومشغل CD وUSB وبلوتوث. مساند رأس أمامية وخلفية. قفل مركزي للأبواب. حزام أمان خلفي.

الفئات الأوتوماتيك

الفئات الأوتوماتيك مزودة بالآتي:

محرك رباعي بقوة 110 حصان.

ناقل حركة من 5 سرعات بنظام الجر المركزي.

سرعة 175 كم في الساعة.

وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي.

توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

فرامل مانع للإنغلاق ABS

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

التحكم في الأبواب عن بعد.

تحكم في المصابيح الأمامية.

العجلات معدنية قياس 15 بوصة

بالمصابيح الأمامية، والتحكم عن بُعد في الأبواب.

شنطة خلفية بمساحة تخزين 510 لتر.

المقصورة مزودة بمشغل CD، ومدخل USB وAUX.

توصيل الهواتف لاسلكيا من خلال البلوتوث.

زجاج كهربي أمامي فقط.

مكيف هواء.

صور رينو لوجان 2020