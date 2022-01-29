أغلى 5 سيارات بالكويت .. مواصفات خيالية

يعتبر سوق السيارات بدولة الكويت من الأسواق التي تتميز بتنوع الموديلات الموجودة به، وكذلك يمتاز بوجود أغلى وأفخم وأسرع السيارات في دول الخليج العربي، كما يمتاز سوق السيارات الكويتي بكثرة الطلب على أنواع مختلفة من السيارات الحديثة بالإضافة إلى السيارات المستعملة، وفيما يلي سنقوم بعرض أعلى 5 سيارات في الكويت.

أغلى 5 سيارات بالكويت

المركز الخامس

تأتي السيارة فيرارى SF90 في المركز الخامس بسعر بلغ 158500 دينار كويتي، 523000 دولار أمريكي، وتعتمد السيارة فيرارى SF90 على أربع محركات يقوما معا بعمل قوة تصل الى 986 حصان.

تسارع السيارة مميز جدا، حيث تصل الى سرعة 100كم من الثبات في 2.5 ثانية فقط، وتصل الى سرعة 200كم بعد 6.7 ثانية، وتبلغ سرعاتها القصوى 340كم/س.

المركز الرابع

تأتي السيارة لمبرجيني افينتادور 2022 اتوماتيك / LP770-4 COUPE في المركز الرابع بسعر بلغ 165000 دينار كويتي، 544000 دولار أمريكي، سعة المحرك 6500 CC وقوة 770 حصان.

تصل السيارة من الثبات الى سرعة 100 خلال 2.8 ثانية وسرعتها القصوى 350كم/س.

المركز الثالث

تأتي السيارة لمبرجيني افينتادور 2022 اتوماتيك / LP770-4 ROADSTER في المركز الثالث بسعر بلغ 178500 دينار كويتي، 598000 دولا أمريكي، تعمل السيارة بسعة محرك تصل الى 6500 CC وقوة 770 حصان.

تصل السيارة من الثبات الى سرعة 100 خلال 2.8 ثانية وسرعتها القصوى 350كم/س.

المركز الثاني

تأتي السيارة بورش 918 سبايدر 2021 اتوماتيك / BASE في المركز الثاني بسعر بلغ 267000 دينار كويتي، 881000 دولار أمريكي، تعمل السيارة بسعة محرك تصل إلى 4600 CC وقوة 887 حصان.

تصل السيارة من الثبات إلى سرعة 100 خلال 2.8 ثانية وسرعتها القصوى 343كم/س.

المركز الأول