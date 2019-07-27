أفضل خمس سيارات اتوماتيك اقل من 60 ألف جنيه

يعتقد العديد من الراغبين فى شراء سيارة انه من الصعب ان يحصل على سيارة بناقل حركة اتوماتيك بسعر اقل من 60 الف جنيه الا ان التقرير التالى سيجعل هذا الأمر متاح وسهل نظرا لتواجد العديد من الموديلات -اى كانت سنة الصنع لها- بسعر مناسب، وبمبلغ فى حدود من 40 الى 60 الف جنيه.

وسيكون الفيصل فى تحديد أفضل السيارات هو حالة السيارة وليس سنة الصنع وسنعرض خمس انواع تعتبر هى أفضل الأنواع المتاحة فى هذه الشريحة من السعر.

اولا كيا برايد:

هى سيارة تقفيل كورى وهى من السيارات الاقتصادية وموفرة للبنزين واعطالها قليله لذلك هى بمصاريف قليله، وهو الامر المميز لمن يريد الشراء بهذا السعر

ثانياً دايهاتسو الغزالة:

هى سيارة صغيرة الحجم وهو أمر مناسب لمن يريد ان يتعلم القيادة، ومناسبة جدا للمبتدئين فى القيادة، وتم ترشيحها من جميع مستخدميه كسيارة شعبية مميزة فى السوق المصرية، وتتميز بقل مشاكل الصيانة الخاصة بها، ومميزة ايضا باستهلاك جيد للبنزين كما ان صغر حجمها يجعلها جيدة فى المساحات الضيقة.

ثالثاً دايهاتسو شاريد:

ايضا من السيارات الجيدة من ناحية الاستهلاك، وسيارة اقتصادية بشكل كبير، وكباقى سيارات هذه الفئة من السيارات انها قليلة الأعطال، ومن عيوب هذه السيارة انها قليلة فى الارتفاع بعض الشئ، ولكن يمكن التغلب على هذا العيب بتقليل الحمل على السيارة او تعليتها.

رابعاً اوبل فيكترا A :

سيارة المانية تتميز بالثبات والشاسيه القوى، ولكن يعيبها ان الماتور 2000 سى سى، وهى ما يجعل استهلاكها عالى بعض الشئ فى البنزين، والأهم هو اختيار سيارة بحاله مميزه حتى لا تتعرض لمصاريف صيانه وتشغيل اعلى من السيارات المعروضة فى السابق.

خامسا هيونداى النترا 1994 و 1995 :

يكفى الاسم المميز كعلامة من اشهر العلامات فى السوق المصرية، ولكن يعيبها قلة انتشارها مما يجعلها غير مميزة فى اعادة البيع، ومن عيوبها ان الفتيس الخاص بها يتعرض للكثير من الاعطال، ولكن تتميز السيارة بشكل مميز، والكثير من المميزات الاخرى فى هذه الفئة.

والأهم كما قمنا بالتوضيح فى بداية التقرير هو اختيار سيارة بحالة مميزة حتى لا تتعرض لتكاليف صيانة مرتفع، هو الأمر الذى لا يتمناه المقبلين على الشراء فى هذه الشريحة السعرية.