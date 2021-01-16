أقل من 200 ألف جنيه.. أسعار أفضل 4 سيارات مستعملة في مصر

يتجه الكثير من الراغبين في شراء سيارة بمصر إلى سوق المستعمل نظرا لارتفاع سعر السيارات الجديدة بشكل يفوق قدرات نسبة كبيرة من المصريين، وتتصدر العلامات التجارية اليابانية والكورية تحديدا قائمة اهتمامات المستهلكين في سوق المستعمل؛ بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالعلامات الأمريكية والأوروبية، ناهيك عن توافر قطع غيارها وسهولة صيانتها، ونرصد لكم أفضل 4 سيارات مستعملة يمكن شراؤها بأسعار مناسبة.

سعر سيارة كيا سيراتو

تتمتع سيارة كيا سيراتو بالديناميكية الجيدة والأداء العالي والرائع، كما أن مظهرها الخارجي جيد للغاية.

تأتي بتكييف هواء ومدخل AUX-USB وحساسات للركن – متوفرة في الفئات الأعلي، بالإضافة إلى زجاج كهربائي.

السيارة مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ناهيك عن نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وكذلك تتمتع بتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

يتراوح سعر طرازات كيا سيراتو من 2009-2013 في سوق المستعمل بين 180 و200 ألف جنيه، وفق الحالة الفنية وحجم الكماليات.

سعر سيارة نيسان صني

جاءت نيسان صني بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات، بقوة 108 أحصنة.

تمتاز بتجهيزات أمان على مستوى عالٍ، فزودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذلك نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

يتراوح سعر طراز 2016 في سوق المستعمل بين 140 و180 ألف جنيه، وفق الحالة الفنية والكماليات.

سعر سيارة شيفروليه أفيو

سيارة شيفروليه أفيو مهمة للغاية، إذ تحافظ على قيمتها عند إعادة بيعها.

يبلغ متوسط سعر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2019 في سوق المستعمل نحو 165 ألف جنيه.

سعر سيارة جيلي امجراند