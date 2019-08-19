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“إنخفض السعر” تعرف على أسعار سيارات سكودا “skoda” أوكتافيا وفابيا وسوبيرب

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
“إنخفض السعر” تعرف على أسعار سيارات سكودا “skoda” أوكتافيا وفابيا وسوبيرب

سيارات سكودا شديدة الثبات يفضلها الكثير من محبي السيارات، ولهذا سوف نوضح احدث اسعار سكودا 2019 – 2018 للمهتمين بأخبار السيارات، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات هيونداي وكذلك اسعار سيارات تويوتا وايضاً اسعار سيارات كيا أما سيارات skoda فقد انخفضت أسعارها في الفترات الأخيرة وخاصة مع موجة انخفاض سعر الدولار وانخفاض السيارات بوجه عام، كما أطلق عملاء السيارات حملة خليها تصدي والتي أثرت بشكل كبير في سوق السيارات في مصر، ونوضح اسعار سكودا لمختلف الماركات والطرازات (سكودا اوكتافيا – سكودا فابيا – سكودا سوبيرب)، واليكم بيان الأسعار بالأرقام لمن يهتم بأخبار السيارات ومتابعة أسعار سكودا. skoda

اسعار سيارات سكودا 2019

الجدول التالي يوضح أنواع سيارات سكودا وكذلك السعر بالجنيه المصري على احدث اسعار السيارات.

طراز سكوداالسعر بالجنيه
سكودا أوكتافيا 2019 Active 1.6445,000
سكودا أوكتافيا 2019 Ambition 1.6495,000
سكودا فابيا 2019 Ambition 1.2330,000
سكودا فابيا 2019 Style 1.2350,000
سكودا سوبيرب 2019 1.4 TSI Active529,000
سكودا سوبيرب 2019 1.4 TSI Ambition619,000

اسعار سكودا موديلات 2018

طراز سكوداسعر سكودا بالجنيه
سكودا أوكتافيا 2018 Active 1.6445,000
سكودا أوكتافيا 2018 Ambition 1.6495,000
سكودا فابيا 2018 Ambition 1.2330,000
سكودا فابيا 2018 Style 1.2350,000
سكودا سوبيرب 2018 1.4 TSI Active529,000
سكودا سوبيرب 2018 1.4 TSI Ambition619,000

وبالتالي يمكنكم اختيار السيارة المناسبة لكم من انواع سيارات سكودا التي تم طرحها، بمختلف الموديلات 2018 /2019 ويمكنكم التعليق أسفل المقالة لابداء ارائكم في سيارات سكودا التي باتت معشوقة الكثير من هواة ركوب السيارات صاحببة الثبات الأقوى على الطرق المفتوحة والسريعة نظراً لثقل وزنها.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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