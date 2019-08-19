سيارات سكودا شديدة الثبات يفضلها الكثير من محبي السيارات، ولهذا سوف نوضح احدث اسعار سكودا 2019 – 2018 للمهتمين بأخبار السيارات، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات هيونداي وكذلك اسعار سيارات تويوتا وايضاً اسعار سيارات كيا أما سيارات skoda فقد انخفضت أسعارها في الفترات الأخيرة وخاصة مع موجة انخفاض سعر الدولار وانخفاض السيارات بوجه عام، كما أطلق عملاء السيارات حملة خليها تصدي والتي أثرت بشكل كبير في سوق السيارات في مصر، ونوضح اسعار سكودا لمختلف الماركات والطرازات (سكودا اوكتافيا – سكودا فابيا – سكودا سوبيرب)، واليكم بيان الأسعار بالأرقام لمن يهتم بأخبار السيارات ومتابعة أسعار سكودا.
اسعار سيارات سكودا 2019
الجدول التالي يوضح أنواع سيارات سكودا وكذلك السعر بالجنيه المصري على احدث اسعار السيارات.
|طراز سكودا
|السعر بالجنيه
|سكودا أوكتافيا 2019 Active 1.6
|445,000
|سكودا أوكتافيا 2019 Ambition 1.6
|495,000
|سكودا فابيا 2019 Ambition 1.2
|330,000
|سكودا فابيا 2019 Style 1.2
|350,000
|سكودا سوبيرب 2019 1.4 TSI Active
|529,000
|سكودا سوبيرب 2019 1.4 TSI Ambition
|619,000
اسعار سكودا موديلات 2018
|طراز سكودا
|سعر سكودا بالجنيه
|سكودا أوكتافيا 2018 Active 1.6
|445,000
|سكودا أوكتافيا 2018 Ambition 1.6
|495,000
|سكودا فابيا 2018 Ambition 1.2
|330,000
|سكودا فابيا 2018 Style 1.2
|350,000
|سكودا سوبيرب 2018 1.4 TSI Active
|529,000
|سكودا سوبيرب 2018 1.4 TSI Ambition
|619,000
وبالتالي يمكنكم اختيار السيارة المناسبة لكم من انواع سيارات سكودا التي تم طرحها، بمختلف الموديلات 2018 /2019 ويمكنكم التعليق أسفل المقالة لابداء ارائكم في سيارات سكودا التي باتت معشوقة الكثير من هواة ركوب السيارات صاحببة الثبات الأقوى على الطرق المفتوحة والسريعة نظراً لثقل وزنها.
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