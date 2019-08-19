سيارات سكودا شديدة الثبات يفضلها الكثير من محبي السيارات، ولهذا سوف نوضح احدث اسعار سكودا 2019 – 2018 للمهتمين بأخبار السيارات، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات هيونداي وكذلك اسعار سيارات تويوتا وايضاً اسعار سيارات كيا أما سيارات skoda فقد انخفضت أسعارها في الفترات الأخيرة وخاصة مع موجة انخفاض سعر الدولار وانخفاض السيارات بوجه عام، كما أطلق عملاء السيارات حملة خليها تصدي والتي أثرت بشكل كبير في سوق السيارات في مصر، ونوضح اسعار سكودا لمختلف الماركات والطرازات (سكودا اوكتافيا – سكودا فابيا – سكودا سوبيرب)، واليكم بيان الأسعار بالأرقام لمن يهتم بأخبار السيارات ومتابعة أسعار سكودا.

اسعار سيارات سكودا 2019

الجدول التالي يوضح أنواع سيارات سكودا وكذلك السعر بالجنيه المصري على احدث اسعار السيارات.

طراز سكودا السعر بالجنيه سكودا أوكتافيا 2019 Active 1.6 445,000 سكودا أوكتافيا 2019 Ambition 1.6 495,000 سكودا فابيا 2019 Ambition 1.2 330,000 سكودا فابيا 2019 Style 1.2 350,000 سكودا سوبيرب 2019 1.4 TSI Active 529,000 سكودا سوبيرب 2019 1.4 TSI Ambition 619,000