اسعار السيارات| فولكس فاجن تطرح سيارة جديدة في السوق المصري باسم “تيجوان 2020”

أعلن وكيل فولكس فاجن في مصر “الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف” عن طرح سيارة ألمانية جديدة في السوق المصري بمواصفات عالية جدا، وتُعرف السيارة باسم “تيجوان” موديل 2020 والتي من المتوقع أن تُحدث ضجة كبيرة في السوق المصري بالنسبة للسيارات التي تعادلها في الأسعار ونعرض لكم مواصفات السيارة والأسعار لعمل المقارنة مع أسعار السيارات في السوق.







مواصفات تيجوان 2020

أعلن وكيل فولكس في مصر أن السيارة تيجوان 2020 ستكون مُتاحة بثلاث فئات من التجهيزات وبأسعار تبدأ من 575 ألف جنيه مصري، مزودة بمحرك TSI سعة 1400 سي سي، بقوة ١٥٠ حصانًا، مع عزم دوران أقصى ٢٥٠ نيوتن متر، وبناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، ينقل قوة المحرك إلي العجلات الأمامية.

تنطلق السيارة من 0 إلى 100 كم/ الساعة في خلال 9.2 ثانية وتتمكن من بلوغ سرعة قصوى ٢٢٢ كيلومتر في الساعة، وتستهلك لكل 100 كم بمتوسط 6.7 لتر.

سيارة كبيرة وعائلية بتصميم أكثر ديناميكية وعصرية في طلته الخارجية.

تقف السيارة تيجوان على عجلات رياضية قياسية 17-18 بوصة ويتسع الصندوق الخلفى ” الشنطة ” إلى 615 لتراً.

المرايات الجانبية يتم التحكم بها وطيها بالكهرباء مع وجود كاميرا خلفية لمتابعة الطريق، مخرج توصيل USB، نظام الدخول بدون مفتاح، فتحة سقف زجاجية بانوراميه بالإضافة إلى حساسات الركن الأمامية والخلفية، ومثبت السرعة.

نظام الأمان والفرامل عصري فهناك مجموعة كبيرة من عوامل الامان في مقدمتها نظام الفرامل المانعة الانغلاق (ABS)،ومانع انزلاق العجلات (ASR)، ترس إلكتروني (EDL) ونظام للتحكم في عزم المحرك (EDTC) بالإضافة إلى تصميم عصري أكثر من رائع وإليكم صور السيارة.







صور السيارة تيجوان 2020

إليكم مجموعة صور للسيارة فولكس تيجوان الجديدة:





