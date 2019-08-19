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اسعار سيارات شيفروليه 2019 بأنواعها | لانوس – أفيو – اوبترا – دبابة – موف – جامبو – سونيك – تاهو

كتب محمود الهواريفي آخر تحديث
اسعار سيارات شيفروليه 2019 بأنواعها | لانوس – أفيو – اوبترا – دبابة – موف – جامبو – سونيك – تاهو
اسعار سيارات شيفروليه
نوضح بالأرقام لمتابعي اسعار السيارات على موقع كلمة، اسعار سيارات شيفروليه وذلك بأنواع وطراز سيارات شفروليه المختلفة (شيفروليه لانوس – شيفرولية افيو – شفروليه اوبترا – شفروليه دبابة – شفرولية جامبو – شفروليه سونيك – شفروليه تاهو)، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات هيونداي 2020 وخاصة بعد انخفاض السعر مع الإعفاء الجمركي وتدشين حملة “خليها تصدي” وأما عشاق سيارات الثبات فيمكنهم معرفة اسعار سيارات سكودا وأيضاً سعر سيارات كيا، وعلى ذلك فان سيارات شفروليه تعتبر مناسبة الى حد كبير، نظراً لانخفاض سعرها وانتشار التوكيلات على مستوى الجمهورية، وعلى ذلك نوضح بالأرقام أسعار سيارات شفروليه 2019 بجميع الطرازات والأنواع.

اسعار سيارات شيفروليه 2019

الجدول التالي يوضح تفاصيل اسعار سيارات شفروليه 2019 بالتفصيل مع مختلف الماركات والطرازات والأنواع.
طراز السيارةالسعر
شيفروليه لانوس 2019 1.5L Standard M/T158,400
شفروليه افيو 2019 1.6L Base130,740
شفروليه افيو 2019 1.6L LS130,740
شفروليه افيو 2019 1.6L LT130,740
شفروليه افيو 2019 1.5L A/T197,000
شفروليه أوبترا 2019 1.5L Standard202,900
شيفروليه أوبترا 2019 1.5L Luxury213,000
شيفروليه دبابه 2019 2.5L Single Cab Base228,200
شيفروليه دبابه 2019 2.5L Single Cab Standard248,250
شيفروليه موف 2019 1.2L Basic146,250
شيفروليه موف 2019 1.2L Basic with A/C149,300
شفروليه موف 2019 1.2L Standard154,100
شفروليه جامبو 2019 NPR 700P350,800
شفروليه جامبو 2019 NPR 700P A/C358,100
شفروليه جامبو 2019 NQR365,100
شفروليه سونيك 2019 1.6 Base Sedan111,180
شفروليه سونيك 2019 1.6 LS Hatchback129,710
شفروليه تاهو 2019 LS 2WD368,420
شفروليه تاهو 2019 LT 4WD368,000
شفروليه تاهو 2019 Premium 4WD368,600

ولعشاق سيارات تويوتا يمكنهم معرفة احدث اسعار سيارات تويوتا لاقتناء السيارة المثالية التي يرغبونها.

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عن الكاتب

محمود الهواري

كاتب بموقع كلمة وموقع نجوم مصرية وحاصل على بكالوريوس التجارة ومهتم بالتدوين التقني

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