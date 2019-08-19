نوضح بالأرقام لمتابعي اسعار السيارات على موقع كلمة، اسعار سيارات شيفروليه وذلك بأنواع وطراز سيارات شفروليه المختلفة (شيفروليه لانوس – شيفرولية افيو – شفروليه اوبترا – شفروليه دبابة – شفرولية جامبو – شفروليه سونيك – شفروليه تاهو)، ويمكنكم معرفة اسعار سيارات هيونداي 2020 وخاصة بعد انخفاض السعر مع الإعفاء الجمركي وتدشين حملة “خليها تصدي” وأما عشاق سيارات الثبات فيمكنهم معرفة اسعار سيارات سكودا وأيضاً سعر سيارات كيا، وعلى ذلك فان سيارات شفروليه تعتبر مناسبة الى حد كبير، نظراً لانخفاض سعرها وانتشار التوكيلات على مستوى الجمهورية، وعلى ذلك نوضح بالأرقام أسعار سيارات شفروليه 2019 بجميع الطرازات والأنواع.
اسعار سيارات شيفروليه 2019
الجدول التالي يوضح تفاصيل اسعار سيارات شفروليه 2019 بالتفصيل مع مختلف الماركات والطرازات والأنواع.
|طراز السيارة
|السعر
|شيفروليه لانوس 2019 1.5L Standard M/T
|158,400
|شفروليه افيو 2019 1.6L Base
|130,740
|شفروليه افيو 2019 1.6L LS
|130,740
|شفروليه افيو 2019 1.6L LT
|130,740
|شفروليه افيو 2019 1.5L A/T
|197,000
|شفروليه أوبترا 2019 1.5L Standard
|202,900
|شيفروليه أوبترا 2019 1.5L Luxury
|213,000
|شيفروليه دبابه 2019 2.5L Single Cab Base
|228,200
|شيفروليه دبابه 2019 2.5L Single Cab Standard
|248,250
|شيفروليه موف 2019 1.2L Basic
|146,250
|شيفروليه موف 2019 1.2L Basic with A/C
|149,300
|شفروليه موف 2019 1.2L Standard
|154,100
|شفروليه جامبو 2019 NPR 700P
|350,800
|شفروليه جامبو 2019 NPR 700P A/C
|358,100
|شفروليه جامبو 2019 NQR
|365,100
|شفروليه سونيك 2019 1.6 Base Sedan
|111,180
|شفروليه سونيك 2019 1.6 LS Hatchback
|129,710
|شفروليه تاهو 2019 LS 2WD
|368,420
|شفروليه تاهو 2019 LT 4WD
|368,000
|شفروليه تاهو 2019 Premium 4WD
|368,600
ولعشاق سيارات تويوتا يمكنهم معرفة احدث اسعار سيارات تويوتا لاقتناء السيارة المثالية التي يرغبونها.
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