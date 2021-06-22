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التجارة السعودية تستدعي مسؤولي مرسيدس وتكشف عن خلل في السيارات حتى موديل 2021

بواسطة عزت محمد
سيارات مرسيدس سيارات مرسيدس

تحرص السلطات الحكومية بالمملكة العربية السعودية دائماَ على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها سلامة وأمن المواطنين، فضلاً عن تفعيل دورها الرقابي الدائم والمستمر بهدف الحفاظ حياة المواطنين وأمن الوطن، وسلامة أراضيها، ونتج عن الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الدولة أن أكتشف خلل في السيارات المرسيدس بالمملكة.

سيارات مرسيدس
اكتشاف خلل في سيارات مرسيدس

السعودية تستدعي مسؤولي سيارات مرسيدس

واتخذت وزارة التجارة قرارها باستدعاء ممثلي العلامة التجارية مرسيدس للوقوف على أسباب الخلل، موضحة أنها استدعت بعض من السيارات المرسيدس من الموديلات بداية من عام 2005 و2010 وحتى عام 2021 الجاري.

وقالت وزارة التجارة أن الخلل في السيارات المرسيدس يؤدي إلى الحوادث أو حدوث حريق، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدة أنها أجرت كشف على نحو ألفين ومئتان وستة وعشرون سيارة مرسيدس لموديلات كلاس CLS-Class / E-Class” 2010 وأكتشف أنه يوجد في أنبوبة التهوية الخاصة بخزان الوقود خلل كبير يمكن أن يسبب تسرب للوقود خاصة في حال وقوع حادث.

وأضافت أنها استدعت عدد ست سيارات مرسيدس “GLC 63S” موديل 2018 – 2019 وأكتشف بها خلل في الضفيرة عند بدء التشغيل مما ينتج عنه ماس كهربائي وهو يؤدي إلى احتمال وقوع حريق بالسيارة نتيجة الماس الكهربائي.

وأشارت إلى أنها استدعت ما يقرب من ثلاثون سيارة أخرى من العلامة التجارية مرسيدس لموديلات 2019/2020 “GT53 AMG ، فوجدت بها خلل في أغطية العجلات المركزية مما يؤدي إلى انفصاله أثناء القيادة وهو أمراً خطير يمكن أن يتسبب في حدوث الكثير من الحوادث أثناء السير ، مضيفة أن السيارات “A200 / CLA200” موديل 2021 لا يتوفر بها دعامة نقاط خاصة بتثبيت مقاعد الأطفال بالمقعد الخلفي الأمر الذي ينتج عنه عدم ثبات مقعد الطفل وهو ما يمكن أن يسبب إصابة خطيرة أثناء القيادة.

عزت محمد

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