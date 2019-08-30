كل التحديثات الخاصة بالفئة الجديدة من سيارة “BMW 7 series” الخبر الاقوي في عالم السيارات

ظهر مؤخرا فيديو انتشر انتشار واسع علي صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتكلم عن الفئة السابعة من سيارة BMW، ليتفاجئ جميع متابعين هذه الفئة من السيارات بواحدة من اقوي السيارات جازبية واناقة علي مستوي العالم، والتي تم تجديدها كليا لكي ترتفع المنافسة في الاسواق العالمية بينها وبين امثالها من الشركات الاخري، مثل أودي ومرسيدس.

التحديثات الجديدة بهيكل السيارة

بعد ظهور بعض الصور من داخل مصنع بي ام دبليو والتي توضح خطوات تصنيع السيارة داخل مصانع الشركة، والتي تبين ايضا بعض التحديثات بشكل عام علي السيارة، وقد حدثت بعض التطويرات علي شكل العربية الخارجي والتي شملت الاتي، شبك ضخم امامي ومصابيح ليزر امامية اما من الخلف فقد كانت المصابيح متصلة بطول الغطاء، كما ان الشركة اهتمت بتكبير حجم الشعار علي السيارة من الجهه الامامية، لكي يظهر بشكل متناسب مع الشبك الامامي الضخم، كما كانت للشركة ايضا بعض اللمسات علي الصادم الامامي والذي زود بفتحات تهوية، و غطاء المحرك الذي صمم لكي يعطي للسيارة الفخامة بكونه غطاء منتفخ، وايضا اطارات بتصميم وشكل جديد.

التحديثات الجديدة بمحرك السيارة

أما عن محرك السيارة فقد كانت للشركة بعض اللمسات الخاصة التي اعطت للمحرك قوة وكفاءة عالية، فقد زودت الشركة هذه السيارة بمحرك V8 بسعة 4.4 لتر ويولد قوة تصل الي 523 حصان و 750 نيوتن.متر، لتتسارع السيارة من 0 الي 100 كيلو في 3.9 ثانية.