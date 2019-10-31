أدى ظهور تكنولوجيا أشباه الموصلات وأكسيد المعادن (MOS) إلى تطوير مركبات الطرق الكهربائية الحديثة، أدى MOSFET (ترانزستور تأثير المجال MOS ، أو ترانزستور MOS) ، الذي اخترعه داون كانج في مختبرات بيل في عام 1959، إلى تطوير MOSFET للطاقة بواسطة هيتاشي في عام 1969، والمعالج الدقيق أحادي الشريحة بواسطة Federico Faggin و Marcian Hoff و Masatoshi Shima و Stanley Mazor في شركة Intel في عام 1971، أدت القوة MOSFET والمراقب الدقيق، وهو نوع من المعالجات الدقيقة أحادية الشريحة، إلى تقدم كبير في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، سمحت محولات الطاقة MOSFET بالتشغيل عند ترددات تحويل أعلى بكثير، مما جعل القيادة أسهل، وفقدان الطاقة، وخفض الأسعار بشكل كبير، في حين أن وحدات التحكم الدقيقة أحادية الشريحة يمكنها إدارة جميع جوانب التحكم في القيادة ولديها القدرة على إدارة البطارية، من التقنيات المهمة الأخرى التي مكّنت السيارات الكهربائية الحديثة ذات القدرة على استخدام الطرق السريعة بطارية الليثيوم أيون، التي ابتكرها جون جودنوغ، رشيد يازامي وأكيرا يوشينو في الثمانينيات، والتي كانت مسؤولة عن تطوير السيارات الكهربائية القادرة على الاستمرار لفترة طويلة السفر عن بعد.







البداية:







في أوائل التسعينيات، بدأ CARB في الدفع باتجاه مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات، والهدف النهائي هو الانتقال إلى المركبات ذات الانبعاثات الصفرية مثل السيارات الكهربائية، استجابة لذلك، طورت شركات صناعة السيارات نماذج كهربائية، بما في ذلك كرايسلر تيفان، شاحنة بيك آب فورد رينجر EV ، بيك آب GM EV1 ، و S10 EV ، وهونداك EV بلس ، هاتشباك نيسان ألترا EV ، تويوتا راف 4 EV، أنتجت كل من شركة US Electricar و Solectria سيارات كهربائية ثلاثية الطور تعمل بالتيار المتردد بدعم من GM و Hughes و Delco، تم سحب هذه السيارات المبكرة في نهاية المطاف من السوق الأمريكية.

التصنيع:

بدأت شركة Tesla Motors لتصنيع السيارات الكهربائية في كاليفورنيا في عام 2004 تطوير ما سيصبح Tesla Roadster (2008) ، الذي تم تسليمه لأول مرة إلى العملاء في عام 2008، وكانت Roadster أول سيارة كهربائية تعمل على إنتاج سلسلة كاملة من الطرق الكهربائية وتستخدم خلايا بطارية ليثيوم أيون ، وأول سيارة إنتاج تعمل بالكهرباء تسافر لأكثر من 320 كم (200 ميل) لكل شحنة. [49]







المبيعات العالمية:

لهذه السيارة تجاوزت 250،000 وحدة في سبتمبر عام 2017، حقق تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي علامة فارقة بلغت 500000 وحدة من السيارات الكهربائية التي تم بيعها في أكتوبر 2017، باعت تسلا موديل 200000 S في الربع الرابع من عام 2017. [14] مبيعات جلوبل ليف تجاوزت 300000 وحدة في يناير 2018 ، و حافظت على سجلها كأفضل سيارة كهربائية مبيعا في العالم على الإطلاق، سلمت تسلا نموذجها رقم 100000 في أكتوبر 2018.

أهداف الدول:

وضعت العديد من الدول أهدافًا لحظر مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل في المستقبل، لا سيما؛ النرويج بحلول عام 2025 ، والصين بحلول عام 2030، والهند بحلول عام 2030 ، وألمانيا بحلول عام 2030 ، وفرنسا بحلول عام 2040 ، وبريطانيا بحلول عام 2040 أو 2050، وبالمثل ، بدأ عدد أكبر من المدن حول العالم في نقل وسائل النقل العام نحو السيارات الكهربائية ، مما كان عليه الحال في السابق.

في يوليو 2019 ، منحت مجلة Motortrend automotive ومقرها الولايات المتحدة سيارة كهربائية “أفضل سيارة في السنة”.

80 % Awesome Design تقييم القراء: 0 0 تصويتات