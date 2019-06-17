المنصور تعلن عن تخفيضات تصل إلى 40.000 جنيه على سيارات إم جي- 6 بعد انخفاض الدولار الأمريكي

صرحت شركة المنصور للسيارات، والتي تعتبر الوكيل الحصري لماركة MG “إم جي” الشهيرة داخل جمهورية مصر العربية، بوجود تخفيضات بشكل كبير على أسعار سيارات إم جي- 6 السيدان “MG-6” ، التي قد ظهرت في مصر لأول مرة خلال شهر أبريل الماضي من عام 2019.

تخفيضات على سيارات إم جي- 6

ومن الجدير بالذكر أن أحدث قائمة فيما يخص أسعار سيارات ماركة MG، قد أوضحت وجود تخفيضات على السيارات السيدان بشكل كبير، فقد وصلت التخفيضات إلى مبلغ 40.000 جنيه.

ويذكر أن أخبار تخفيضات سيارات إم جي- 6 التي قد تم تداولها بشكل كبير قد جاءت بعد أن قام السيد الأستاذ عادل خضر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المنصور للسيارات، بالتأكيد على أن القيام بخفض أسعار السيارات المستوردة أصبح أمر لابد من القيام به، وذلك بعد انخفاض قيمة العملات الأجنبية في مصر، وفي مقدمة تلك العملات الدولار الأمريكي، الذي قد انخفض قيمته مقابل الجنيه المصري.

الأسعار الجديدة بعد تخفيضات المنصور

كما تجدر الإشارة إلى أنه قد اختلفت أسعار السيارات إلى حد كبير بعد قيام شركة المنصور للسيارات بالإعلان عن تخفيضاتها ، فقد أصبحت الشركة تقدم السيارة السيدان متوسطة الحجم العائلية، بأسعار تبدأ من مبلغ 280.000 جنيه، وذلك لفئة Turbo STD ، وقد جاء هذا الإنخفاض بعد أن كانت سيارة السيدان المتوسطة تباع بـمبلغ يصل إلى 320.000 جنيه، وهنا نجد أن نسبة التخفيض قد وصلت إلى 40.000 جنيه.

وكانت أعلنت شركة المنصور عن تخفيضات فيما يخص الفئة الثانية Turbo Comfort بنسبة قد وصلت إلى 30.000 جنيه، فأوضحت المنصور بشأنها أنها أصبحت تقدم بمبلغ 320.000 جنيه بشكل رسمي، وذلك بدلًا من مبلغ 350.000 جنيه.

أما فيما يخص أعلى فئة من سيارات MG6 Turbo Luxury فقد وصلت نسبة تخفيضها إلى 30.000 جنيه، وأصبحت تباع بمبلغ 350.000 جنيه بشكل رسمي، بدلاً من مبلغ 380.000 جنيه.

كما يذكر أن سيارات إم جي- 6 متوسطة الحجم، أصبحت تنافس وبشدة في السوق المصري، وذلك بتصميمها المميز والفاخر، كما تحتوى السيارة على محرك توريني سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان، وبذلك تزيد قوة السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ.